Зінченко проводить 100 матч в АПЛ

Англія

Українець зіграє ювілейний поєдинок у 32 турі чемпіонату.

Лондонський Арсенал зіграє домашній матч проти Саутгемптона в рамках тридцять другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Незважаючи на першочергову заяву Мікеля Артети про відсутність Зінченка на цю гру, тренер все ж довірить місце у старті українцю. Для Олександра цей матч буде не простим, а ювілейним. Зінченко проводить 100 гру в англійській Прем'єр-лізі.

Відзначимо, що 76 ігор універсальний гравець провів у футболці Манчестер Сіті, і 24 за "канонірів". Зінченко зіграв найбільше матчів в АПЛ з усіх українців. Олег Лужний провів 81 матч, Андрій Ярмоленко — 66 і так далі.

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Вієйра — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Тірні, Волтерс, Ківьор, Жоржиньйо, Сміт-Роу, Вієйра, Нельсон, Троссар, Нкетіа.