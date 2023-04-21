Зінченко проводить 100 матч в АПЛ

Українець зіграє ювілейний поєдинок у 32 турі чемпіонату.
Олександр Зінченко, Getty Images
21 квітня 2023, 21:54
Лондонський Арсенал зіграє домашній матч проти Саутгемптона в рамках тридцять другого туру англійської Прем'єр-ліги.
Незважаючи на першочергову заяву Мікеля Артети про відсутність Зінченка на цю гру, тренер все ж довірить місце у старті українцю. Для Олександра цей матч буде не простим, а ювілейним. Зінченко проводить 100 гру в англійській Прем'єр-лізі.
Відзначимо, що 76 ігор універсальний гравець провів у футболці Манчестер Сіті, і 24 за "канонірів". Зінченко зіграв найбільше матчів в АПЛ з усіх українців. Олег Лужний провів 81 матч, Андрій Ярмоленко — 66 і так далі.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Вієйра — Сака, Жезус, Мартінеллі.
Запасні: Тернер, Тірні, Волтерс, Ківьор, Жоржиньйо, Сміт-Роу, Вієйра, Нельсон, Троссар, Нкетіа.
Матч між Арсеналом та Саутгемптоном розпочнеться 21 квітня о 22:00 за київським часом.