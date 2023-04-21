Англія

Фахівець поспілкувався з журналістами.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував майбутній поєдинок проти Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубку Англії.

"Ситуація з травмами ще не ясна. Побачимо завтра вранці. У нас є ще два дні, тому ми маємо час розібратися і проаналізувати нашу ситуацію. Ми схвильовані, але готові зіграти півфінал на Вемблі. Ми зосереджені лише на грі з Манчестер Юнайтед.

Ми хочемо грати, демонструючи нашу якість, наш стиль, нашу ДНК... З емоціями. Футбол — це перш за все емоції, але ми також повинні бути чіткими та розслабленими на футбольному полі. Ми повинні звикати до тиску, ми повинні звикнути до нього якомога швидше. Грати такі матчі — це честь, і я не сумніваюся в своїй команді.

Нам просто потрібно зосередитися на собі, поважаючи суперника. Манчестер Юнайтед — одна з найкращих команд у Великій Британії. Якщо ви хочете вдосконалюватись і ставати кращими, ви повинні грати з такими суперниками. Ми говоримо про Європу, тому нам потрібно конкурувати, щоб стати більшими.

З моменту роботи в Англії ви розумієте важливість Кубка Англії та те, як люди ставляться до цього змагання. Це особливе для нашого клубу та для мене особисто", — сказав Де Дзербі.

Півфінал між Манчестер Юнайтед та Брайтоном пройде у неділю, 23 квітня, та розпочнеться о 18:30 за київським часом.