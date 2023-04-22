Англія

Остання команда АПЛ шокувала лідера чемпіонських перегонів на його полі.

Із кожним новим тижнем напруга в національних першостях пропорційно зростає в усіх зонах турнірних таблиць, тож коли за таких умов у розкладі чергового туру першою стоїть зустріч поміж першою та останньою командами чемпіонату, глядачі також можуть знайти для себе своєрідну інтригу. Тим паче, що за поодиноким виключенням у поточному сезоні лондонський Арсенал грав пізно ввечері в п’ятницю, зустрічаючись на власному полі з Саутгемптоном, а головний тренер "канонірів" Мікель Артета дав українським уболівальникам можливість спостерігати за грою Олександра Зінченка з перших хвилин.

Хоча ті самі стартові миттєвості звітної гри господарі поля з радістю б забули, бо вже на 25 секунді передача голкіпера Рамсдейла з власного штрафного до центральної зони подарувала м’яч для Алькарасу, якому залишалось лише швидко зорієнтуватись із дальнім ударом у вільний лівий кут чужих воріт. Не варто було зайвий раз концентрувати увагу на тому факті, що подібна похибка на старті гри зруйнувала плани Арсенала на матч проти аутсайдера.

А щоб "каноніри" навіть не встигли підняти голову, суперники ще до завершення першої чверті ігрового часу провели блискавичну контратаку, яку в центральній зоні очолив Алькарас, але цього разу віддав передачу за спини захисникам до правого флангу штрафного Волкотта. Ключовим моментом після другого пропущеного голу для команди Мікеля Артети став збір, який організував біля центрального кола Олександр Зінченко. Енергетика довкола цього скупчення гравців господарів була недоброзичливою, проте потім вони нарешті схаменулись саме в ігровому плані.

Не минуло й десяти хвилин, як Арсенал застосував класичний широкий розіграш із передачею Саки з правого флангу до центру штрафного, де цього разу опинився неприкритим Мартінеллі. Відігравшись, "каноніри" намагались утримувати темп власних атак, але суперники все ще відчували в себе сили та бажання виходити з глибокого захисту. Під час одного з таких випадів Ельюнуссі ледь не завершив головою на дальній подачу з лівого флангу, але цього разу Рамсдейл був у повному порядку.

Ще до перерви в захисті Саутгемптона почали з’являтись не тільки проблеми, що створювали суперники, а й кадрові негаразди. Пошкодження зап’ястка під час жорсткого падіння отримав Беднарек, тому його одразу замінили на Чалету-Цара. Проте навіть габаритний оборонець не міг би завадити Габріелю перевести подачу кутового з правого флангу в компенсований час із ближньої стійки в дальній кут, але Алькарас на лінії встиг зупинити м’яч.

Найбільш активного гравця в першому таймі в підсумку поміняли на ще одного гравця центру захисту вже поперерві — усе вказувало на те, що Рубен Селлес хоче продовжувати цей матч з глибокою лінією оборони. Але вийшло так, що Арсенал на перших хвилинах другого тайму нічого не створив, а натомість суперники вдало сходили на подачу кутового з правого флангу, який поміж своїми головами розіграли Белла-Котчап та Чалета-Цар.

Щастя для гостьового колективу тоді здавалось дійсно дуже близьким, тому що суперники бились неначе в стіну у власних спробах атакувати, а гравці "чорних котів" відчайдушно намагались затягувати час за будь-якої зручної нагоди. Проте зрештою тиск "канонірів" дав про себе знати аж на останніх хвилинах основного часу, коли спочатку постріл Едегора із входу до правого флангу штрафного зайшов у дальній кут, а потім Сака знайшов можливість у центрі чужих володінь добити заблокований Базуну удар Нельсона. Ці два моменти фактично йшли один за одним, тож гостям ще пощастило не отримати й четвертий гол у власні ворота.

У наступному турі лондонський Арсенал гратиме в гостях у Манчестер Сіті, а Саутгемптон прийматиме Борнмут.Арсенал — Саутгемптон 3:3Мартінеллі, 20, Едегор, 88, Сака, 90 — Алькарас, 1, Волкотт, 14, Чалета-Цар, 66Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко (Нкетіа, 72) — Едегор, Парті, Вієйра (Троссар, 57) — Сака, Жезус, Мартінеллі (нельсон, 85).Базуну — Вокер-Пітерс, Беднарек (Чалета-Цар, 41), Белла-Котчап, Перро — Алькарас (Лянко, 46), Ворд-Прауз, Лавія (Діалло, 86), Ельюнуссі — Волкотт (Онуачу, 77), А. Армстронг (Сулемана, 77).Попередження: Зінченко, Діалло — Алькарас, Перро, Вокер-Пітерс, А. Армстронг