Англія

Керманич Ліверпуля розповів про ставлення до фінального відтинку сезону.

У тридцять другому турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль проведе домашній матч проти Ноттінгем Форест.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп напередодні гри прокоментував перспективи команди в поточному та наступному сезонах.

"Майбутнє Ліверпуля починається вже сьогодні. Власне, воно вже почалось. Мої думки вже пов’язані з наступним сезоном, але ми спиратимемось на те, чому навчились саме зараз. Це сезон надав можливість засвоїти чималу кількість уроків.

За це час ми пройшли крізь власні різні стани. Від монстрів контрпресингу до команди, яка взагалі його не застосовує. Чесно кажучи, я думав що цей рік узагалі ніколи не закінчиться, але він минув відносно швидко. Ось, ми вже майже підійшли до заключних турів у чемпіонаті.

Дуже часто останніми роками дискусія точилася про те, що наша остання лінія надто висока, надто ризикована. Ми намагались над цим працювати та де в чому досягли прогресу. Це була дуже важлива інформація й ми вчасно на неї зреагували, нехай це й устигло нам нашкодити в окремих іграх.

У цей період у нас є трохи більше часу, аніж раніше, тому що ми зазвичай граємо через кожні три дні. Я хочу використати цю можливість для наших тренувань, щоб створити щось, на чому що ми можемо спертись і використовувати в наступному сезоні. Хлопців потрібно згуртувати.

Луїс Діас постійно був із нами перші пів року й і був дійсно сенсаційним, а потім був травмувався й тільки нещодавно відновився. Тепер у нас є час, щоб крок за кроком повернути його до команди.

Дарвін Нуньєс натомість прийшов у складний рік. Якби це трапилос два-три роки тому, коли команда справді летіла, це було б справжньою радістю для нападника, тому що кожен м’яч потрапляв до штрафного. Але зараз він може краще звикнути до всього, що ми робимо на полі. Те саме стосується Коді Гакпо.

Майбутнє вже почалося, дозвольте мені сказати це так, але поки ми тут, ми повинні вигравати футбольні матчі зараз. Якщо ми не потрапимо до будь-якого європейського змагання, це буде великим розчаруванням, але ми повинні переконатися, що ми не втрачаємо марно час у цей період.

Сподіваюсь, ми зможемо взяти з цього сезону щось більш корисне, аніж просто твердження, що він був поганий", — заявив німецький фахівець.

Матч Ліверпуль — Ноттінгем відбудеться 22 квітня, о 17:00.