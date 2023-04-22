Англія

Команда Юргена Клоппа зуміла здобути перемогу завдяки дублю Діогу Жоти та голу Мохамеда Салаха.

У рамках 32 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав на своєму полі Ноттінгем Форест, який веде безпосередню боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні країни.

Після безгольового першого тайму у виконанні обох команд все найцікавіше почалося після перерви. Вінгер "червоних" Діогу Жота двічі виводив господарів уперед, проте "лісникам" стільки ж разів вдавалося повертати паритет на табло завдяки голам Неко Вільямса та Моргана Гіббса-Вайта.

Втім, зрештою Ліверпулю вдалося здобути непросту перемогу в цьому матчі завдяки голу Мохамеда Салаха на 70-й хвилині. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:2 на користь мерсисайдців.

Ліверпуль — Ноттінгем Форест 3:2

Голи: Жота, 47, 55, Салах, 70 — Н. Вільямс, Гіббс-Вайт, 67

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Хендерсон, Фабіньо (Тьяго 60), Джонс (Мілнер 81) – Салах, Гакпо (Нуньєс 60), Жота (Діас 81)

Ноттінгем Форест: Навас – Маккенна (Воррелл 30), Ньякате, Феліпе (Денніс 87) – Лоді (Айю 87), Мангаля, Фройлер (Джонсон 76), Вільямс – Данілу, Гіббс-Вайт – Авонійі (Саррідж 87)

Попередження: Вільямс