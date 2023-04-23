Англія

"Сині" виявляють інтерес до 23-річного футболіста.

Челсі хоче підписати Рафаеля Леау, повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, лондонський клуб вірить, що зможе оформити трансфер 23-річного вінгера, незважаючи на те, що він веде переговори щодо продовження контракту із Міланом.

Зазначимо, що Леау має виплатити 20 мільйонів євро Спортінгу за розірвання контракту в односторонньому порядку. Челсі готовий виплатити цю суму замість футболіста.

Нагадаємо, що контракт Леау із Міланом розрахований до літа 2024 року.