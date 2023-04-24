Англія

"Червоні дияволи" мають намір посилитись 29-річним футболістом.

Манчестер Юнайтед робить перші кроки для посилення Гаррі Кейном, повідомляє Telegraph.

Манкуніанці розпочали підготовку до трансферного процесу. Клуб хоче з'ясувати, яку суму коштуватиме трансфер і як вести переговори з головою ради директорів Тоттенгема Деніелом Леві.

Джерела у Тоттенгемі вважають, що ймовірність того, що форвард залишиться в клубі ще на один сезон, дуже низька.

Очікується, що Леві запросить від іноземних клубів близько 80 мільйонів фунтів за Кейна, а від клубів АПЛ – близько 100 млн. Можливо він навіть зважиться на те, щоб відхилити всі пропозиції з Англії.

У поточному сезоні Кейн провів 32 матчі в АПЛ: на його рахунку 24 голи та 2 асисти.