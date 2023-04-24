Португалець зазнав травми.
БРУНУ ФЕРНАНДЕШ, GETTY IMAGES
24 квітня 2023, 19:33
Участь Бруну Фернандеша у матчі Тоттенгема під питанням, повідомляє ESPN.
Футболіст отримав травму гомілкостопа у матчі з Брайтоном (0:0, 7:6 за пенальті) у півфіналі Кубка Англії. Він залишив поле на 101 хвилині.
Сьогодні за підсумками обстеження буде вирішено, чи Фернандеша допустять до тренувань у загальній групі та до участі в матчі 33-го туру АПЛ.
У поточному сезоні на рахунку 28-річного футболіста 5 голів та 6 результативних передач за 29 матчів у чемпіонаті.
Матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться 27 квітня о 21:45.