Англія

Клуб буде виступати у Національній лізі.

У рамках 44 раунду англійської Ліги 2 Рочдейл у гостях поступився Стокпорту (0:1) та офіційно вилетів із змагання.

Після 102 років перебування у професійних англійських лігах, Рочдейл вибуває до Національної ліги, що вважається напів-професійною.

З 2014 року по 2021 Рочдейл з Ліги 1 безуспішно намагався вийти у Чемпіоншип, але у 2021 вилетів до Ліги 2, де був середняком.

Також вже майже не має шансів залишитись у професійній лізі Хартлпул, який відстає від рятівного місця на шість очок за два тури до кінця.

Що стосується команд, які отримають промоушен, то у професійну лігу повертається Рексем. Ноттс Каунті, Честерфілд та інші розіграють другу путівку у Лігу 2.