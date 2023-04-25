Клуб збирається провести перемовини із бразильцем.
Неймар, Getty Images
25 квітня 2023, 12:55
Манчестер Юнайтед є серед клубів, які зацікавлені у підписанні вінгера ПСЖ Неймара.
Як повідомляє Foot Mercato, бразилець може залишити Париж у літнє трансферне вікно.
Поки що ніяких конкретних пропозицій "манкуніанці" не робили ні ПСЖ, ні футболісту. Вони цікавилися ним та його ситуацією на початку року.
Якщо катарські шейхи все ж зможуть придбати МЮ, там очікують на прихід декількох зіркових футболістів у літнє трансферне вікно.
Хоча Неймар хоче залишитися на Парк де Пренс, його може спокусити перспектива грати в Прем'єр-лізі.