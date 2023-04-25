Команда Унаї Емері здобула чергову перемогу.
Астон Вілла - Фулгем, getty images
25 квітня 2023, 23:48
Астон Вілла в рамках поєдинку тридцять третього елітного дивізіону чемпіонату Англії приймала на своєму полі Фулгем.
Мінімальну перемогу господарям поля приніс точний удар Мінгса в середині першої половини гри після передачі Макгінна.
Завдяки цьому результату Астон Вілла піднялась на п'яту сходинку, обійшовши Тоттенгем.
Астон Вілла - Фулгем 1:0
Гол: Мінгс, 21
Астон Вілла: Мартінес — Янг (Чемберс, 85), Конса, Мінгс, Морено (Дінь, 77) — Дендонкер, Дуглас Луїс — Макгінн, Буендія, Ремзі (Траоре, 77) — Воткінс
Фулгем: Лено — Тете (Седрік, 68), Адарабійо, Рім, Робінсон — Г. Рід (Кебано, 83), Пальїнья — Вілсон (Б. Рід, 17), Перейра (Керні, 68), Соломон (Вінісіус, 67) — Джеймс