Англія

Стала відомі склади команд.

В рамках тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Евертон приймає на своєму полі Ньюкасл, а Борнмут на виїзді протистоятиме Саутгемптону.

В стартовому складі мерсисайдської команди з перших хвилин зіграє український захисник Віталій Миколенко.

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний, своєю чергою, залишився в запасі у протистоянні з Саутгемптоном.

Зазначимо, що обидва матчі розпочнуться о 21:45. Слідкуйте за головними подіями поєдинків в нашому матч-центрі.