Стала відомі склади команд.
Віталій Миколенко, getty images
27 квітня 2023, 21:04
В рамках тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Евертон приймає на своєму полі Ньюкасл, а Борнмут на виїзді протистоятиме Саутгемптону.
В стартовому складі мерсисайдської команди з перших хвилин зіграє український захисник Віталій Миколенко.
Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний, своєю чергою, залишився в запасі у протистоянні з Саутгемптоном.
Зазначимо, що обидва матчі розпочнуться о 21:45. Слідкуйте за головними подіями поєдинків в нашому матч-центрі.