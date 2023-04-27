Англія

Захисник дав свій коментар.

Габріел Магальяйнс заявив, що Арсенал битиметься за чемпіонство в АПЛ до кінця.

"Я люблю цей клуб, цю команду, почуваюся як удома. І саме тут я хочу перемагати та досягати своїх цілей.

Ми не здамося, ми боротимемося та захищатимемо футболку Арсеналу до останнього.

На арені перемоги завжди знайдеться місце для воїнів, які ніколи не здаються після падіння", — написав бразилець на своїй сторінці в Instagram.

У поточному сезоні Габріель провів 33 матчі в АПЛ і забив 3 голи.