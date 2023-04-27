Завершились два поєдинки АПЛ.
Евертон - Ньюкасл, getty images
27 квітня 2023, 23:49
В рамках поєдинків тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Евертон приймав на своєму полі Ньюкасл Юнайтед та поступився.
Віталій Миколенко зіграв з перших хвилин зустрічі, проте не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки з розгромним рахунком.
Евертон — Ньюкасл 1:4
Голи: Макніл, 80 — Вілсон, 28, 75, Жоелінтон, 72, Мерфі, 81
Евертон: Пікфорд – Миколенко, Тарковскі, Кін, Ґодфрі – Макніл, Дукуре, Гейє (Гарнер 83), Онана (Мопе 73), Івобі – Калверт-Льюїн (Сіммс 83)
Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Таргетт (Берн 68) – Лонгстафф, Гімарайнс, Віллок (Андерсон 87) – Альмірон (Мерфі 68), Вілсон (Гордон 87), Жоелінтон
Борнмут, своєю чергою, грав на виїзді проти Саутгемптона та здобув перемогу з мінімальним рахунком.
Український захисник Ілля Забарний з'явився на полі в середині другої половини гри при рахунку 1:0 на користь своєї команди та допоміг втримати перемогу.
Саутгемптон — Борнмут 0:1
Гол: Таверньє, 50
Саутгемптон: Маккарті – Вокер-Пітерс, Беднарек, Чалета-Цар, Перро (Мейтленд-Найлз 36) – Ельюнуссі (Стюарт Армстронг 61), Ворд-Прауз (Лянко 46), Лавія, Адам Армстронг (Сулемана 76) – Волкотт (Адамс 61), Алькарас
Борнмут: Нету – Келлі, Мефам, Сенесі (Забарний 68) – Таверньє (Сміт 78), Лерма, Ротвелл, Вінья – Біллінг (Уттара 90+3), Крісті – Соланке (Мур 90+3)