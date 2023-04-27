Англія

Завершились два поєдинки АПЛ.

В рамках поєдинків тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Евертон приймав на своєму полі Ньюкасл Юнайтед та поступився.

Віталій Миколенко зіграв з перших хвилин зустрічі, проте не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки з розгромним рахунком.

Евертон — Ньюкасл 1:4

Голи: Макніл, 80 — Вілсон, 28, 75, Жоелінтон, 72, Мерфі, 81

Евертон: Пікфорд – Миколенко, Тарковскі, Кін, Ґодфрі – Макніл, Дукуре, Гейє (Гарнер 83), Онана (Мопе 73), Івобі – Калверт-Льюїн (Сіммс 83)

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Таргетт (Берн 68) – Лонгстафф, Гімарайнс, Віллок (Андерсон 87) – Альмірон (Мерфі 68), Вілсон (Гордон 87), Жоелінтон

Борнмут, своєю чергою, грав на виїзді проти Саутгемптона та здобув перемогу з мінімальним рахунком.

Український захисник Ілля Забарний з'явився на полі в середині другої половини гри при рахунку 1:0 на користь своєї команди та допоміг втримати перемогу.

Саутгемптон — Борнмут 0:1

Гол: Таверньє, 50

Саутгемптон: Маккарті – Вокер-Пітерс, Беднарек, Чалета-Цар, Перро (Мейтленд-Найлз 36) – Ельюнуссі (Стюарт Армстронг 61), Ворд-Прауз (Лянко 46), Лавія, Адам Армстронг (Сулемана 76) – Волкотт (Адамс 61), Алькарас

Борнмут: Нету – Келлі, Мефам, Сенесі (Забарний 68) – Таверньє (Сміт 78), Лерма, Ротвелл, Вінья – Біллінг (Уттара 90+3), Крісті – Соланке (Мур 90+3)