Англія

Завершились поєдинки чемпіонату Англії.

У рамках 34 туру англійської Прем'єр-ліги завершились два поєдинки.

Зустріч Брайтона та Вулвергемптона на Амекс Стедіум обіцяла бути цікавою. По-перше це був батл тренерів — Роберто Де Дзербі та Хулена Лопетегі, які застосовують цікаві методи побудови команди, і це їм вдається. По-друге, обидва колективи останнім часом вдало грають у турнірі.

Проте вже у першому таймі Брайтон буквально шокував "вовків". На шостій хвилині Велбек віддав м'яч Ундаву, який переграв Са. На 13 відзначився Гросс, а на 26 Паскаль оформив дубль. В обох його голах взяв участь Енсісо — два асисти. І на завершення тайму Брайтон забив вчетверте. Цього разу відзначився Велбек.

Почався другий тайм з ще одного голу від "чайок". І знову у центрі уваги був Велбек, який відправив у сітку воріт Са п'ятий гол у цьому поєдинку. Чи потрібно казати, що оборона Вулвз була декласована? Адже на 66 Ундав забив свій другий гол — 6:0.

Брайтон - Вулвергемптон 6:0

Голи: Ундав, 6, 66, Гросс, 13, 26, Велбек, 39, 48

Брайтон: Стіл — Велтман (Кайседо, 65), Данк, Вебстер, Еступіньян — Гілмор, Гросс, Марч (Буонанотте, 56), Ундав (Аярі, 80), Енсісо (Мак Аллістер, 65) — Велбек (Мітома, 56).

Вулвергемптон: Са — Буену, Кілман, Доусон (Хван, 46), Семеду (Поденсе, 45+1) — Матеус, Леміна, Невеш, Гомеш (Тоті, 46) — Коста (Коллінз, 46), Нету (Траоре, 83).

Попередження: Велтман.

У паралельному матчі Брентфорд на власному полі приймав Ноттінгем Форест.

Господарі у якості фавориту підходили до цього поєдинку і грали набагато краще за "лісників" у першій половині гри, але пропустили саме вони. На 45+1 голом відзначився Данілу.

Проте на 82 хвилині господарі абсолютно заслужено зрівняли рахунок зусиллями Тоуні. А на 90+4 Дасілва приніс Брентфорду перемогу.

Брентфорд - Ноттінгем 2:1

Голи: Тоуні, 82, Дасілва, 90+4 — Данілу, 45+1

Брентфорд: Рая — Гікі, Піннок, Мі, Генрі (Вісса, 60) — Дамсгор (Дасілва, 60), Янельт (Оньєка, 71), Єнсен (Баптіст, 71) — Мбемо, Шаде (Годдос, 77) — Тоуні.

Ноттінгем: Навас — Ніакате, Феліпе, Воррелл, Лоді, Ор'є — Данілу, Мангаля (Єйтс, 81), Гіббс-Вайт, Джонсон (Куяте, 67) — Авонії (Аю, 54).

Попередження: Генрі, Феліпе, Аю.