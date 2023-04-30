Тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо нинішньої кризи в Челсі — цитує коуча Фабріціо Романо

"Я трохи співчуваю Челсі, але також приємно бачити, що не можна просто зібрати кращих гравців разом, і це спрацює. Не можна мати дві роздягальні, ви повинні створити стосунки". 

Лондонці не може перемогти в чемпіонаті вже декілька турів поспіль. 

Наразі команда знаходиться нижче середини таблиці та незабаром зіграє проти Арсеналу на Емірейтс Стедіум.