Англія

Тренер Ліверпуля про ситуацію в стані конкурентаз Лондона.

Тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо нинішньої кризи в Челсі — цитує коуча Фабріціо Романо.

"Я трохи співчуваю Челсі, але також приємно бачити, що не можна просто зібрати кращих гравців разом, і це спрацює. Не можна мати дві роздягальні, ви повинні створити стосунки".

Лондонці не може перемогти в чемпіонаті вже декілька турів поспіль.

Наразі команда знаходиться нижче середини таблиці та незабаром зіграє проти Арсеналу на Емірейтс Стедіум.