Англія

Норвежець продовжує "розривати" чемпіонат Англії.

У рамках 34 раунду англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у гостях зустрічається з Фулгемом.

Вже на третій хвилині гості заробили пенальті. До м'яча підійшов Ерлінг Голанд і не схибив з 11-метрової позначки.

Для нього цей гол став 34 у цьому сезоні АПЛ. Але щоб стати рекордсменом за всю історію чемпіонатів Англії, йому потрібен ще один м'яч. Адже Енді Коул зразка сезону-1993/94 та Алан Ширер (1994/95) забили по 34 голи відповідно за 42 матчі.

П’ятірку найкращих замикають Кріштіану Роналду, Луїс Суарес та Алан Ширер (у всіх трьох по 31 голу).

Також відзначимо, що Голанд забив свій 50 гол у сезоні за Ман Сіті, на 21 більше, ніж будь-який інший гравець клубів Прем'єр-ліги в сезоні-2022-23.