Англія

Португалець відзначився за МЮ в АПЛ.

У рамках 34 раунду англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймає Астон Віллу.

На 39 хвилині гри рахунок було відкрито. Маркус Рашфорд пробив, Мартінес невдало відбив, а Бруну наніс точного удару по воротах.

Цей гол для Фернандеша став 100 у професійній кар'єрі. До цього він забив 4 за Новару, 10 за Удінезе, 5 за Сампдорію, 39 за Спортінг і 42 у складі Юнайтед.

У сезоні-2022/23 на рахунку віце-капітана "червоних дияволів" 10 голів та 11 асистів у 51 поєдинку.