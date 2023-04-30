Англія

"Червоні дияволи" здобули мінімальну перемогу над бірмінгемцями на Олд Траффорд.

У рамках 34 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймав Астон Віллу.

Колектив Еріка тен Гага переграв суперника у першому таймі. Манкуніанці створили достатньо гольових моментів, щоб забити. Мав шанси Бруну, Рашфорд і Каземіро, який влучив у поперечину.

Проте перший гол записав на свій рахунок капітан Бруну Фернандеш. Він чітко зіграв на добиванні, коли Мартінес невдало відбив удар Рашфорда — 1:0. Для португальця цей гол став 100 у професійній кар'єрі.

Астон Вілла непогано розпочала другий тайм. На 47 хвилині Воткінс міг зрівняти рахунок, але простріл Янга не зміг замкнути. А на 66 Еріксен віддавав на Рашфорда, який міг би забивати у порожні, але пас в данця вийшов поганим.

Манчестер Юнайтед — Астон Вілла 1:0

Гол: Бруну Фернандеш, 39

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Лінделеф, Шоу, Маласія — Каземіро, Бруну, Забітцер (Магвайр, 86), Еріксен (Фред, 76), Санчо (Антоні, 76) — Рашфорд (Марсьяль, 86).

Астон Вілла: Мартінес — Морено (Дінь, 76), Мінгс, Конса, Янг (Чемберс, 64) — Луїз, Дендонкер (Траоре, 64), Ремзі, Буендіа, Макгінн — Воткінс.

Попередження: Фред, Маласія.