Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Лестер та Евертон.

Лестер прийматиме Евертон у рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги на Кінг Павер Стедіум.

Дін Сміт, на тлі нічиєї проти Лідса (1:1), використав із перших хвилин Томаса ліворуч у захисті, тоді як Ндіді повернеться до опорної зони, а Тілеманс долучиться до трійки атакувальних півзахисників. Варді очолить напад.

Шон Дайч, після поразки від Ньюкасла (1:4), залучив до стартового складу Гарнера до центрального трикутника.

Лестер: Іверсен — Кастань, Фас, Сьюнджю, Томас — Сумаре, Ндіді — Тілеманс, Меддісон, Барнс — Варді.

Запасні: Ворд, Суттар, Крістіансен, Амарті, Дьюзбері-Голл, Менді, Прат, Дака, Тете.



Евертон: Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує, Дукуре — Івобі, Калверт-Льюїн, Макніл.

Запасні: Бегович, Паттерсон, Міна, Коуді, Онана, Девіс, Грей, Мопе, Сіммс.



Гра Лестер — Евертон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.