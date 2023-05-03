Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 2 травня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги напередодні відбулась зустріч поміж лондонськими Арсеналом та Челсі.

Команда Мікеля Артети мала нагальну потребу здобути три очки задля повернення собі першого рядку турнірної таблиці, тож не дивно, що саме "каноніри" першими зробили результативний крок у цій грі вже на самому її початку.

Зрештою, як і не дивно, що потім Челсі пропустив аналогічним чином і другий м’яч від Мартіна Едегора, а вже за лічені хвилини господарі забили ще й третій гол, який фактично закрив дуель ще в першому таймі.

Після перерви Арсенал менше наполягав на власних атаках, тоді як суперники отримали простір, зуміли забити свій м’яч, Френк Лемпард на цьому тлі навіть долучив до гри Михайла Мудрика, проте на більше Челсі виявився неспроможним.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Челсі в АПЛ:

Арсенал — Челсі 3:1

Голи: Едегор, 18, 31, Жезус, 34 — Мадуеке, 65

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріел (Голдінг, 85), Зінченко (Тірні, 73) — Едегор, Жоржиньйо (Парті, 86), Джака — Сака (Нельсон, 74), Жезус, Троссар.

Челсі: Кепа — Аспілікуета, Фофана (Чалоба, 86), Сілва, Чілвелл — Канте, Енцо (Галлагер, 71), Ковачич — Мадуеке (Зієш, 79), Обамеянг, Стерлінг (Мудрик, 71).

Попередження: Ковачич, Галлагер.