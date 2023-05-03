Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Вест Гем.

Манчестер Сіті зіграє на Етіхад Стедіум у рамках перенесеного матчу двадцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Вест Гема.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над лондонським Фулгемом (2:1), залучив до стартового складу Ортегу до рамки воріт, тоді як Аке зіграє в трійці центральних захисників, а Бернарду Сілва долучиться до лінії півзахисту.

Девід Моєс, на тлі поразки в дербі від Крістал Пелес (3:4), використав із перших хвилин Керера та Огбонну в центрі захисту, тоді як Пакета та Даунс розташуються в опорній зоні, а Крессвелл зіграє ліворуч у півзахисті.

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Марез, Б. Сілва, Альварес, Гріліш — Голанд.

Запасні: Едерсон, Лапорт, Аканджі, Льюїс, Філліпс, Гюндоган, Гомес, Перроне, Фоден.



Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Керер, Огбонна, Емерсон — Пакета, Даунс — Боуен, Форнальс, Крессвелл — Антоніо.

Запасні: Ареола, Ананг, Джонсон, Лансіні, Корне, Інгз, Бенрахма.



Гра Манчестер Сіті — Вест Гем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.