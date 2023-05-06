Англія

Іспанський фахівець допомагатиме з розвитком бірмінгемського клубу.

Відомий за своїм досвідом роботи в якості президента Мальорки (1993-2000), генерального директора Валенсії (2017-19) та директора з футболу каталонської Барселони (2021-2023) іспанський функціонер Матеу Алемані вже встиг оголосити, що допрацьовує останні робочий місяць у розташуванні "блаугранас".

Після цього в успішного функціонера було чимало варіантів для продовження професійної діяльності, проте, судячи з повідомлення італійського журналіста Ніколо Скіри, 60-річний фахівець уже знайшов собі нове місце роботи.

Бірмінгемську Астон Віллу за ходом сезону очолив іспанський головний тренер Унаї Емері, тож його небезпідставно вважають дотичним до швидкої згоди поміж "левами" та Алемані стосовно умов персонального контракту.

У Бірмінгемі на нього чекатиме посада спортивного директора.

Найближчим часом варто очікувати на оголошення щодо важливої події в розвитку англійського клуба.

Нагадаємо, що Алемані запросив до Барселони Жоан Лапорта в березні 2021 року.