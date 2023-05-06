Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Лідс Юнайтед.

Манчестер Сіті та Лідс зіграють на Етіхад Стедіум у рамках тридцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над лондонським Вест Гемом (3:0), залучив до стартового складу Аканджі та Лапорта до трійки центральних захисників, тоді як Гюндоган і Льюїс зіграють у опорній зоні, а де Брюйне та Фоден розташуються над ними.

Сем Еллардайс у першому матчі на чолі нового клубу покладатиметься на Роблеса в рамці воріт, тоді як Фірпо та Вебер зіграють у трійці центральних захисників, а Форшоу з'явиться в центральній лінії. Маккенні розташується в парі з Ньйонто під нападником.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Лапорт, Аке — Гюндоган, Льюїс — Марез, де Брюйне, Альварес, Фоден — Голанд.

Запасні: Ортега, Вокер, Діаш, Стоунз, Філліпс, Гріліш, Родрі, Б. Сілва, Гомес.



Лідс Юнайтед: Роблес — Фірпо, Вебер, Крістенсен — Гаррісон, Рока, Форшоу, Ейлінг — Ньйонто, Маккенні — Бамфорд.

Запасні: Мельє, Кох, Стрюйк, Ааронсон, Саммервілль, Грей, Родріго, Рюттер, Грінвуд.



Гра Манчестер Сіті — Лідс Юнайтед почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.