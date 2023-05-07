Англія

Команда Еріка тен Гага втратила можливість повернутися на третє місце у таблиці АПЛ.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вирушив у гості до Вест Гема, де на тлі поразки Ньюкасла від Арсеналу раніше цього вечора манкуніанці мали змогу повернутися на третє місце у таблиці у разі перемоги.

Однак скористатися осічкою "сорок" підопічним Еріка тен Гага не вдалося. На 27-й хвилині першого тайму "молотобійці" повели у рахунку завдяки голу Саїда Бенрахма, який здебільшого став можливим за рахунок невпевненої гри воротаря манкуніанців Давида Де Хеа в цьому моменті.

Надалі протягом матчу гравці Манчестер Юнайтед продовжили відчувати проблеми зі створенням по-справжньому небезпечних моментів біля воріт лондонського клубу, тому врятувати хоча б нічийний результат на Лондон Стедіум їм так і не вдалося.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Вест Гема, який збільшив свої шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні Англії.

Вест Гем — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Бенрахма, 27

Вест Гем: Фабіанські – Керер, Огбонна, Агерд, Крессвелл (Емерсон 90+8) – Соучек, Райс – Боуен, Пакета (Даунс 90+5), Бенрахма (Форнальс 87) – Антоніо (Джонсон 90+5)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Біссака (Далот 88), Лінделеф, Шоу, Маласія (Фред 88) – Еріксен (Забітцер 74), Каземіро – Фернандеш, Веггорст (Марсьяль 57), Антоні (Санчо 74) – Рашфорд

Попередження: Маласія 36, Ван-Біссака 64