Англія

Завершився поєднок АПЛ.

В рамках тридцять п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Ноттінгем Форест приймав на своєму полі Саутгемптон.

Авонії забив двічі в середині першої половини гри, проте Алькарас швидко відіграв один м'яч. Втім, на перерву команди пішли з перевагою господарів у два м'ячі — Гіббс-Вайт забив з пенальті.

На початку другого тайму Лянко повернув "святих" у гру, проте Данілу пізніше зробив рахунок 4:2. Гол Ворд-Прауса в компенсований час лише трошки скрасив поразку Саутгемптона.

Завдяки цьому результату Ноттінгем Форест піднявся на шістнадцяту сходинку, тоді як "святі" ще більше ускладнили собі завдання, зробивши його майже неможливим.

Ноттінгем Форест — Саутгемптон 4:3

Голи: Авонії, 18, 21, Гіббс-Вайт, 44, Данілу, 73 — Алькарас, 25, Лянко, 51, Ворд-Праус, 90+5

Ноттінгем Форест: Навас – Ор'є (Воррелл 64), Феліпе, Ньякате, Лоді (Тоффоло 81) – Єйтс (Куяте 70), Мангаля, Данілу – Джонсон (Болі 81), Авонії (Саррідж 81), Гіббс-Вайт

Саутгемптон: Маккарті – Мейтленд-Найлз, Белла-Котчап (Лянко 38), Беднарек, Вокер-Пітерс – Лавія, Ворд-Прауз – Стюарт Армстронг (Едозі 76), Алькарас (Адам Армстронг 76), Волкотт (Сулемана 61) – Адамс (Онуачу 76)