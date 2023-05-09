Англія

"Молотобійці" хочуть підписати Маттео Гендузі.

Ключовий центральний півзахисник Вест Гема Деклан Райс із великою ймовірністю змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно, тому лондонці змушені шукати йому заміну.

Як повідомляє The Athletic, "молотобійці" розглядають хавбека Марселя Маттео Гендузі як одну з пріоритетних замін для 24-річного англійця, якщо той таки залишить клуб.

Також наголошується, що на 24-річного француза, який уже має досвід виступів в АПЛ за своїм періодом у лондонському Арсеналі, влітку також претендуватиме Астон Вілла.

Цього сезону Маттео Гендузі провів 40 поєдинків, у яких він забив п'ять голів і віддав п'ять результативних передач.