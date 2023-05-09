"Червоні дияволи" хочуть придбати 26-річного футболіста.
КІМ МІН ДЖЕ, GETTY IMAGES
09 травня 2023, 16:36
Манчестер Юнайтед має намір придбати Кім Мін Дже з Наполі, повідомляє Daily Mail із посиланням на Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, у контракті корейця з неаполітанцями вказано суму відступних для іноземних клубів – 40 мільйонів фунтів.
Манчестер Юнайтед готовий заплатити на 13 мільйонів фунтів більше, щоб перевершити пропозиції від конкурентів.
У нинішньому сезоні Кім провів 33 матчі в Серії А: на його рахунку 2 голи та 2 асисти.