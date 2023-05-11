Француз може піти на підвищення.
Жан-Клер Тодібо - Ніцца
11 травня 2023, 18:29
Жаном-Клером Тодібо цікавляться деякі клуби з Англії - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Скаути Ньюкасла, Манчестер Юнайтед і Ліверпуля були присутні на грі Ніцца — Ренн, щоб спостерігати за Жаном-Клером Тодібо.
Французький центральний захисник може стати одним з найкращих вихідних трансферів клубу в історії — імовірно, ціна становитиме близько 45 мільйонів євро.
Цього сезону француз провів 31 матч в рамах французької Ліги 1.