Англія

Керманич Крістал Пелес прокоментував своє майбутнє.

75-річний англійський фахівець Рой Годжсон наприкінці поточного сезону повернувся до англійського Крістал Пелес та відчайдушно намагається відвести команду від зони вильоту.

Перед домашнім матчем тридцять шостого туру національної першості проти Борнмута головний тренер "орлів" відповів на запитання журналістів щодо власного майбутнього.

"Переді мною відкриті всі можливі двері, але я не збираюсь використовувати вираз "іти на пенсію" щодо свого майбутнього. Не думаю, що робив це в перший раз, коли йшов із Кристал Пелес, бо тоді я дійсно не шукав нової роботи та йшов на пенсію.

Але я точно не збираюся робити цю помилку знову, тому що коли я повернувся до Вотфорда, усі раптом почали говорити: "Він поновив кар’єру тренера для того, щоб зробити це". Маячня.

Зараз я насолоджуюсь життям та відчуваю себе цілком здатним працювати. Розглядатиму будь-які пропозиції, які надходитимуть до мене. Проте в мене немає агента, який би активно шукав для мене роботу, тож людям доводиться самим шукати мене, бо я нікого не агітую себе запрошувати", — заявив англійський фахівець.

Матч Крістал Пелес — Борнмут відбудеться 13 травня, о 17:00.