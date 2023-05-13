Англія

"Святі" втратили шанси на збереження прописки до АПЛ.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон поступився Фулгему (0:2). Таким чином, "святі" втратили шанси на виживання.

За 2 матчі до кінця турніру від рятівного 17-го місця його відокремлює 8 балів. Саутгемптон грав у АПЛ із сезону-2012/13.

Наступний сезон команда проведе у Чемпіоншипі. "Святі" вилетіли з вищого дивізіону Англії втретє в історії — раніше це відбувалося в 1974 і 2005 роках.

У нинішньому сезоні команда зазнала 24 поразок – більше, ніж у будь-якому іншому сезоні.

Саутгемптон – Фулгем 0:2

Голи: Вінісіус, 48, Мітрович, 72.