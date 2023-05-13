Англія

Колектив Райана Мейсона поступився Астон Віллі.

Тоттенгем втратив шанси на вихід до Ліги чемпіонів. У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги "шпори" поступилися Астон Віллі (1:2). У той же час Манчестер Юнайтед здолав Вулвергемптон (2:0).

"Шпори" втратили математичні шанси потрапити до зони Ліги чемпіонів. Лондонці йдуть шостими у турнірній таблиці АПЛ, набравши 57 очок. За 2 тури до кінця чемпіонату вони відстають від четвертого місця, що дає право на вихід до ЛЧ, на 9 балів.

Зазначимо, що цього сезону Тоттенгем дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Мілану за сумою двох зустрічей.