Англія

Голи Мбемо та Вісса у першому таймі гарантували перемогу команді Томаса Франка.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекало лондонське дербі між Брентфордом та Вест Гемом, яке пройшло на стадіоні Брентфорд Ком'юніті.

Вже в першому таймі підопічні Томаса Франка зуміли забезпечити собі перевагу в рахунку в два м'ячі. Спочатку на 20-й хвилині забив Мбемо, а потім перед перервою Вісса зробив рахунок для своєї команди ще більш комфортним.

Більше в цьому протистоянні голів ми не побачили, та й Вест Гем, який 18 травня чекає матч-відповідь у рамках півфіналу Ліги конференцій з АЗ Алкмар, не особливо прагнув відігратися і завдав всього чотирьох ударів по воротах Брентфорда за весь поєдинок.

Брентфорд — Вест Гем 2:0

Голи: Мбемо, 20, Вісса, 43

Брентфорд: Рая – Гікі (Расмуссен 86), Піннок, Мі, Генрі – Дамсгор (Баптіст 77), Янельт, Єнсен (Оньєка 70) – Мбемо, Шаде (Годдос 86), Вісса (Дасілва 77)

Вест Гем: Фабіанські– Емерсон, Агер, Огбонна, Джонсон – Даунз, Соучек (Райс 58) – Корне (Бенрахма 59), Лансіні, Форнальс (Мубама 58) – Інгз (Боуен 83)

Попередження: Гікі