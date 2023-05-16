Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги знаходиться на фінішній прямій, тому з кожним туром ми отримуємо все більше відповідей на головні питання щодо турнірного становища та майбутнього команд.

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Тридцять шостий тур не став виключенням із правил, тому пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

Астон Вілла позбавила Тоттенгем шансів на Лігу чемпіонів, "шпори" ризикують взагалі залишитися без єврокубків

З усіх представників так званої "великої шістки" найневизначенішим майбутнє виглядає саме у Тоттенгема, керівництво якого, схоже, навіть на 100% ще не знає, який за типажем має бути новий головний тренер команди та в яку сторону клуб взагалі має рухатися. У цьому турі "шпори" зустрілися фактично зі своїм прямим конкурентом в особі Астон Вілли, адже потрапляння до Ліги чемпіонів вже на той момент було вкрай малоймовірним, а вже зараз офіційно стало неможливим математично.

Загалом, за досить рівної гри, підопічним Унаї Емері вдалося реалізувати свої моменти на тлі суперника. Парадоксально те, що Тоттенгем схильний цього сезону часто пропускати на останніх хвилинах, але в цій зустрічі "шпори" могли уникнути поразки у компенсований до другого тайму час після реалізованого пенальті у виконанні Гаррі Кейна, але при цьому скасованого голу Сона Хин Міна через офсайд.

Система VAR цього разу опинилася на боці Астон Вілли, яка має тепер ще більше шансів потрапити до Ліги конференцій, а за менш реалістичного розкладу — замахнутися на зону Ліги Європи. Тоттенгем же опустився на сьоме місце і при рівній кількості очок з Астон Віллою тепер і зовсім ризикує пройти повз єврокубки. Що грає на руку "шпорам", так це складність на папері останніх двох матчів. Суперниками команди Раяна Мейсона стане вже маломотивований Брентфорд та один із головних аутсайдерів чемпіонату в особі Лідса. Про наявність мотивації Ліверпуля і Брайтона, з якими зустрінеться Астон Вілла в останніх двох турах, говорити не доводиться, тому тут розв'язка точно буде цікавою.

Астон Вілла – Тоттенгем 2:1

Голи: Ремзі 8, Дуглас Луїс, 72 – Кейн, 90 (пен).

Астон Вілла: Мартінес – Янг, Конса, Мінгз, Морено – Бейлі (Камара 68), Макгінн, Дуглас Луїс, Ремзі – Буендіа (Дюран 68), Воткінс (Кеш 90+2)

Тоттенгем: Форстер – Лангле, Ромеро, Емерсон – Девіс (Перішич 90+2), Гейбйорг, Скіпп (Біссума 61), Порро (Данджума 81) – Сон, Кейн, Рішарлісон (Кулушевскі 62)

Попередження: Макгінн 23, Янг 89, Воткінс 90+2 – Скіпп 53, Кейн 73, Ромеро 80.

Ньюкасл, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль: три клуби, але всього два місця у топ-4

Наскільки ж непередбачуваним є чемпіонат Англії, що аутсайдер, який абсолютно не вражає своєю грою після спірного та місцями дивного звільнення Джессі Марша, наприкінці сезону здатний створювати проблеми явному фавориту, який націлений не просто на зону Ліги чемпіонів, а на "бронзу".

Для нейтральних уболівальників такий матч, як був між Лідсом і Ньюкаслом, мав би припасти до душі. Чотири забиті м'ячі, три призначені пенальті, з яких один нереалізований, здатність аутсайдера огризатися і зрівняти рахунок в другій половині другого тайму завдяки "джокеру"-захиснику Расмусу Крістенсену — все як ми любимо. На закуску ще й збереження Лідсом нічийного результату у меншості після видалення Жуніора Фірпо у компенсований час. У цьому матчі Лідс нагадав себе самого часів Б'єлси, коли будь-який його поєдинок не змушував нудьгувати та підносив сюрпризи.

Ось тільки чи не пізно вже для Лідса? "Павичам" залишилося зіграти проти Вест Гема та Тоттенгема — перші зробили акцент на Лігу конференцій, а другі перебувають у кризі, проте навряд чи мають намір втрачати єврокубкове місце. Реалізуй свій пенальті Патрік Бемфорд, то у разі перемоги ще можна було б всерйоз поговорити про порятунок Лідса, але насправді розклади залишилися тими ж: "павичі" зараз набагато ближчі до Чемпіоншипа, ніж до Прем'єр-ліги.

Лідс – Ньюкасл 2:2

Голи: Ейлінг 7, Крістенсен 79 – Вілсон 31 (пен.), 69 (пен.)

На 28-й хвилині Бемфорд не реалізував пенальті (воротар)

Лідс: Роблес – Ейлінг, Крістенсен, Вебер, Фірпо – Маккенні, Кох, Грінвуд (Форшоу 46) – Родріго (Ааронсон 87), Бемфорд (Стрейк 90+2), Гаррісон (Ньонто 64)

Ньюкасл: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр – Віллок (Андерсон 87), Гімараес, Жоелінтон – Ісак, Вілсон (Сен-Максімен 73), Альмірон (Гордон 73)

Попередження: Фірпо, Роблес, Ньонто, Бамфорд – Гімараес, Вілсон

Вилучення: Фірпо 90+1

У минулому турі Манчестер Юнайтед мінімально поступився Вест Гему і не зміг скористатися поразкою Ньюкасла від Арсеналу, але цього разу "червоні дияволи" вирішили не розкидатися осічками прямого конкурента, результат матчу якого з Лідсом вже був відомий підопічним Еріка тен Гага перед стартовим свистком їхнього поєдинку з Вулвергемптоном.

"Червона троянда" вирішила не розкидатися "подарунками" від "білої троянди", тим більше з урахуванням того, що у команди Хулена Лопетегі мотивація на решту поєдинків знаходиться на доволі низькому рівні. "Вовки" вже гарантували собі збереження прописки в еліті, а тренерський штаб іспанця прийшов посеред сезону і в найкоротші терміни допоміг Вулвергемптону вибратися з зони вильоту.

Голи Антоні Марсьяля та Алехандро Гарначо, який повернувся на поле після двох місяців відсутності, принесли Манчестер Юнайтед впевнену, закономірну та "суху" перемогу на радість Давіда Де Хеа, який вже точно отримає приз за найбільшу кількість проведених поєдинків на нуль за підсумками цього сезону АПЛ. Єдине, що поки невідомо, чи одноосібно іспанець стане найкращим у цьому компоненті, або ж розділить нагороду з Аліссоном або Ніком Поупом.

Втім, не це зараз головне, адже боротьба за "бронзу" продовжується. У Ньюкасла та МЮ залишилося по три матчі за рівної кількості очок. Фінальні суперники "сорок" — це Брайтон, Лестер та Челсі. "Червоні дияволи" чекають на зустрічі з Борнмутом, Челсі та Фулгемом. І, звичайно, ні в якому разі не ігноруємо тут Ліверпуль, який із туру в тур нагадує Ньюкаслу та Манчестер Юнайтед, що їхня боротьба за "бронзу" цілком реально може трансформуватися в п'яте місце та Лігу Європи.

Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон 2:0

Голи: Марсьяль 32, Гарначо 90+4.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 81), Лінделеф, Шоу, Еріксен (Фред, 81), Каземіро, Бруну Фернандеш, Санчо (Гарначо, 82), Антоні, Марсьяль (Вегорст, 69)

Вулверхемптон: Бентлі, Семеду, Доусон, Кілмен, Гомеш (Буено, 62), Нунеш, Леміна (Траоре, 75), Рубен Невеш, Дієго Коста (Хіменес, 78), Матеус Кунья (Поденсе, 61), Нету (Чхан, 46).

Попередження: Каземіро 36, Гарначо 90+5, Шоу 90+6 – Коста 15, Доусон 88.

Вже в першому таймі Ліверпуль дав зрозуміти, що довго гратися з Лестером він не буде. Ще до перерви дубль на свій рахунок записав Кертіс Джонс, який за останні півтора роки забивав за мерсисайдців лише Тоттенгему півмісяця тому і зараз у ворота "лисиць". Те, що обидві ці команди наразі переживають велику дистанційну кризу, можете вважати просто цікавим збігом.

Як би там не було, але Ліверпуль не відчув абсолютно ніяких проблем з Лестером, який перебуває в гнітючому становищі і з кожним туром готується попрощатися з АПЛ. Чи шкода "лисиць"? З погляду керівництва клубом та роботи менеджменту – абсолютно ні. Боси Лестера вирішили не проводити ніяких літніх трансферів, вважаючи, мабуть, Брендана Роджерса всемогутнім. Боси Лестера не змогли погодити нові контракти зі своїми ключовими виконавцями на кшталт Тілеманса, Меддісона, Ндіді, Іхеаначо та інших, у яких угоди закінчуються або цього літа, або 2024 року. Боси Лестера запізнилися зі зміною тренера, якщо вони справді так сильно хотіли змінити Роджерса. Лестер заслужив вилетіти, незважаючи на всі сентементальності щодо "казкового" чемпіонства та унікальності фігури Джеймі Варді для англійського футболу.

Щодо Ліверпуля, то для команди Юргена Клоппа це був просто ще один матч, який з урахуванням перемоги Манчестер Юнайтед над "вовками" ніяк не наблизив її до заповітної мети врятувати суперечливий сезон і в останній момент "застрибнути" до зони Ліги чемпіонів — відставання в один пункт зберігається. У "червоних" залишилися два матчі з Астон Віллою та Саутгемптоном. В обох прямих конкурентів цих матчів залишилося по три. Оцінювати шанси залишимо на ваш розсуд.

Лестер — Ліверпуль 0:3

Голи: Джонс, 33, 36, Александер-Арнольд, 71

Лестер: Іверсен – Кастань, Фас, Еванс (Суттар 89), Перейра (Томас 67) – Ндіді (Дака 61), Сумаре – Маддісон, Телманс, Барнс (Тете 61) – Варді

Ліверпуль: Аліссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс (Карвалью 84), Фабіньо, Хендерсон (Мілнер 74) – Діас (Жота 74), Гакпо, Салах (Елліотт 88)

Кінець чемпіонських перегонів: 247 днів лідерства Арсеналу, але Манчестер Сіті все одно бере своє

Після сенсаційного розгрому Брайтона в минулому турі і матчу-відповіді Манчестер Сіті проти мадридського Реалу в рамках півфіналу Ліги чемпіонів, відчуття того, що "іриски" мають реальні шанси на ще одну сенсацію, але вже проти чинного чемпіона, мимоволі з'являлися самі собою.

Реальність виявилася куди більш передбачуваною. Так, з одного боку, можна сказати, що Евертон "переміг" Сіті, але за більший показник xG не нараховують очок. Та й начхати на цей xG хотів Ілкай Гюндоган — у нього кінець сезону, а це означає, що час традиційно демонструвати свою найкращу версію (можливо, в своєму останньому сезоні на Етіхаді перед трансфером в Барселону). Два дійсно вражаючі м'ячі німецького хавбека поряд з його асистом на Ерлінга Голанда не залишили особливих шансів Евертону на хоч якийсь успіх. Попереду у підопічних Шона Дайча два більш прості виклики у вигляді немотивованих Вулвергемптона і Борнмута, тому все в їхніх руках і ногах у питанні збереження прописки в еліті.

А ось гравці Манчестер Сіті пізніше того ж вечора дізналися, що у разі перемоги у наступному матчі з лондонським Челсі вони можуть оформити захист титулу АПЛ — для цього потрібно набрати три очки, а поєдинків в АПЛ їм залишилося зіграти також три. Фактично весь сезон йти другими і у фінальному відрізку все перевернути — що це, якне показник високого класу, величезного досвіду та чемпіонського характеру? І як же шкода, що це все миттєво знеціниться у футбольному ком'юніті, якщо раптом Гвардіола та компанія знову не пройдуть Реал у Лізі чемпіонів...

Евертон — Манчестер Сіті 0:3

Голи: Гюндоган, 37, 51, Голанд, 39



Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Міна, Тарковські, Голгейт (Онана, 56) — Гарнер (Грей, 76), Гує (Коуді, 55) — Івобі, Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн (Мопе, 46).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш (Гомес, 90+1), Лапорт, Аканджі — Гюндоган (Б. Сілва, 77), Родрі (Філліпс, 88) — Марез, Альварес, Фоден — Голанд (Гріліш, 78).



Попередження: Гарнер

Зрозуміло, що після двох поразок у очних зустрічах з Манчестер Сіті для багатьох у чемпіонських перегонах все стало прогнозовано та зрозуміло. Але це все-таки футбол, тому поки існують хоч якісь математичні шанси навіть на найменш імовірний результат, завжди знайдуться люди, які до кінця віритимуть у нього. Одне очко відставання, хай і за більшої кількості зіграних матчів на один, — це не такий вже і нереалістичний сценарій, щоб за кілька турів до кінця перехопити чемпіонство, якщо лідер із якихось причин раптом оступиться кілька разів.

Зараз багато хто продовжує вірити в Ліверпуль та його фініш у зоні Ліги чемпіонів. Десь вірили і в Арсенал, поки розлючений Брайтон у пух і порох не розбив команду Мікеля Артети на Емірейтс, вбивши тим самим останні навіть найменші надії фанатів лондонського клубу на "золото" разом з інтригою в боротьбі за нього. Роберто Де Дзербі дотримався слова — його команда повністю довела, що той тотальний провал з Евертоном був просто випадковістю, і вона все ще серйозно націлена на історичне потрапляння в єврокубки.

Арсенал же провів один із найгірших своїх матчів в цьому сезоні. Ментально, структурно, фізично. Брайтон був кращим у всіх аспектах: і в позиційній грі, і на підбираннях, і в пошуку вільного простору, і в тактичному плані, і у фізичному, і в емоційному. Причин такого провалу "канонирів" достатньо. Найбанальніша з них — втрата двох ключових гравців лінії оборони ніколи не проходить безболісно, тим більше знаючи, що тільки через травму лише одного Вільяма Саліба система багаторазово "ломалася" і з того моменту почалися систематичні втрати очок Арсеналу, які коштували йому чемпіонства.

Незважаючи на це, критикувати банду Мікеля Артети після такої втрати титулу навіть після 247 днів лідерства можуть лише відверті холерики чи вболівальники історичних суперників "канонірів". Арсенал подарував усім нам чудовий сезон із гарною грою, камбекам в останні секунди і що найголовніше – спектром емоцій. Так, можливо, цей сезон не має казкового хепі-енду для "канонірів", але тепер є Ліга чемпіонів, наявність величезного прогресу молодого тренерського штабу з молодою командою та розуміння головних факторів, що завадили довести все до щасливого і навіть сенсаційного кінця. Такі історії, що мають перспективу та ґрунт для подальшого розвитку, зазвичай заслуговують на сіквел. Зрештою, Ліверпуль мав три невдалі спроби проти Ман Сіті в чемпіонських перегонах при одній вдалій і ще більш довгоочікуваний.

Арсенал — Брайтон 0:3

Голи: Енсісо, 51, Ундав, 86, Кайседо, 90+6



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Тірні — Едегор (Сміт-Роу, 78), Жоржиньйо (Парті, 60), Джака (Нельсон, 61) — Сака, Жезус (Нкетіа, 77), Мартінеллі (Троссар, 19).



Брайтон: Стіл — Гросс, Колвілл, Данк, Еступіньян — Кайседо, Гілмор (Велбек, 60) — Енсісо (Ундав, 81), Мак Аллістер, Мітома — Фергюсон.



Попередження: Парті — Еступіньян, Гросс.

Дебют Забарного у старті Борнмута, поразка, але гарантована участь у наступному сезоні АПЛ. Вперше після свого зимового трансферу з київського Динамо ми нарешті побачили українського молодого центрального захисника з перших хвилин матчу АПЛ. З погляду результату поєдинок проти Крістал Пелес видався для "вишень" невдало. Еберечі Езе оформив дубль і приніс "орлам" перемогу, яка по суті кардинально вже ніяк не повпливала на турнірне становище команди, яка після повернення Роя Годжсона убезпечила себе від можливого вильоту.

Щодо Борнмута, то, незважаючи на поразку, підопічні Гарі О'Ніла вже математично змогли гарантувати собі участь у наступному сезоні АПЛ. Український центрбек, у свою чергу, отримав у свою адресу похвальний відгук від головного тренера Борнмута: "Це була перша гра в АПЛ для нього проти команди, яка добре атакує. Він показав свої якості, були хороші моменти. Не сумніваюся, що він додасть. Це один із небагатьох позитивів сьогодні. Він грав добре, просто команда не зіграла на своєму звичному рівні"

Крістал Пелас – Борнмут 2:0

Голи: Езе 39, 58.

Саутгемптон офіційно вилетів до Чемпіоншипу. Тема вильоту "святих" із АПЛ викликала лише одне питання: коли саме це станеться? Прощання Саутгемптона з елітою справді було лише питанням часу, а математично це остаточно визначилося в минулому матчі з Фулгемом, який здобув перемогу завдяки голам Мітровича і Вінісіуса. Що ж, цього сезону головним досягненням Саутгемптона так і залишилися ті дві нічиї з лондонським Арсеналом. Трансфери низки молодих вихованців Манчестер Сіті таки хоч у чомусь допомогли, але Саутгемптону від цього ніяк не легше.

Саутгемптон – Фулгем 0:2

Голи: Вінісіус, 48, Мітрович, 72.

Стерлінг та Авонії обмінялися дублями у матчі Челсі проти Ноттінгем Форест. "Сині" продовжують домучувати цей сезон в очікуванні Маурісіо Почеттіно, який вже практично на 99,9% очолить клуб. Особливої мотивації у Челсі на решту матчів немає — у Чемпіоншип команда точно вже не вилетить, а от Ноттінгем Форест цілком може туди повернутися. Проте все-таки головним претендентом на такий несприятливий результат на тлі наявності Лідса і Лестера "лісників" точно не назвеш. Завдяки дублю Тайво Авонії підопічні Стіва Купера здобули результативну нічию на Стемфорд Брідж, незважаючи на непогану спробу камбека від Рахіма Стерлінга у другому таймі.

Челсі — Ноттінгем Форест 2:2

Голи: Стерлінг, 51, 58 — Авонії, 13, 62

Вест Гем поступився Брентфорду в лондонському дербі перед вирішальним півфіналом Ліги конференцій проти АЗ. Вже в першому таймі підопічні Томаса Франка зуміли забезпечити собі перевагу в рахунку в два м'ячі завдяки голам Мбемо та Вісса. Більше в цьому протистоянні голів ми не побачили, та й Вест Гем, який 18 травня очікує на матч-відповідь у рамках півфіналу Ліги конференцій з АЗ Алкмар, не особливо прагнув відігратися і завдав всього чотирьох ударів по воротах Брентфорда за весь поєдинок. Потенційний виліт "молотобійців" з Прем'єр-ліги дуже малоймовірний, тому чому б не спробувати виграти в цьому сезоні єврокубок? Головний акцент керманича Вест Гема Девіда Моєса саме на ЛК цілком очевидний.

Брентфорд — Вест Гем 2:0

Голи: Мбемо, 20, Вісса, 43

Кращий тренер: Роберто ДЕ ДЗЕРБІ (Брайтон)

Якби Гаррі Кейн залишився в Норвічі, то виграв би три трофеї.

Якщо лишився б у Лестері, то виграв би АПЛ, Кубок Англії та Суперкубок Англії.

Тим часом Тоттенгем втратив шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів...

Горецка: "Голанд не поважає суперників. Він пукав щоразу, коли ми до нього наближалися".

Схоже, свій трюк норвежець використав і проти захисника Евертона Єррі Міни.

Кращі моменти матчу Арсенал — Брайтон:

Arsenal 0-3 Brighton match highlightspic.twitter.com/3xKWmNhzjl — Troll Football (@TrollFootball) May 14, 2023