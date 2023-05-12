Англія

Football.ua спільно з партнером проекту Carlsberg представляє до вашої уваги найкращу команду в історії англійської Прем'єр-ліги.

15 серпня 1992 року розпочався перший сезон англійської Прем'єр-ліги. Поточна кампанія вже тридцять перша за ліком, а у минулому році чемпіонат відзначив своє тридцятиріччя зі дня заснування.

Виникнення Прем'єр-ліги є результатом переплетення величезної кількості обставин, трендів і навіть випадковостей. Але в якийсь момент все зійшлося в одній точці, щоб з'явилася найбагатша і найуспішніша футбольна ліга світу.

Через тридцять років багато хто вважає, що це найкраща ліга у світовому футболі. За цей період в елітному дивізіоні Англії встигли пограти багато легендарних футболістів, тому редакція Football.ua вирішила обрати символічну збірну гравців в історії АПЛ. Звичайно ж, ми також пропонуємо нашим читачам вибрати свою команду шляхом голосування, а потім порівняти наші символічні збірні.

При виборі команди ми будемо використовувати найпопулярнішу схему 4-3-3. Не зволікатимемо і представляємо до вашої уваги наш вибір символічної збірної АПЛ з моменту її створення.

Воротар: Петер Шмейхель

Країна: Данія

Клуби: Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Манчестер Сіті

Кількість матчів в АПЛ: 310

"Сухі" матчі: 129

Пропущено голів: 287

Чемпіонства: 5

Петер Шмейхель є найкращим голкіпером в історії АПЛ на нашу думку. За дев'ять років, проведених в Манчестер Юнайтед, він виграв п'ять чемпіонських титулів, включаючи знаменитий требл в 1999 році. Крім того, Шмейхель є першим воротарем, якому вдалося забити за Астон Віллу в АПЛ, проте не це зробило його відомим — насамперед данець був дуже надійний на лінії, зробивши незліченну кількість сейвів.

Донедавна Шмейхель був найкращим за кількістю "сухих" матчів в історії Манчестер Юнайтед, поки цей рекорд не побив Давид Де Хеа цього сезону. Однак за досягненнями загалом іспанець навряд чи може зрівнятися з Петером, який виграв у футболці "червоних дияволів" абсолютно все.

Правий захисник: Гарі Невілл

Країна: Англія

Клуби: Манчестер Юнайтед

Кількість матчів в АПЛ: 398

Голи: 5

Асисти: 34

Чемпіонства: 12

Сьогодні Гарі Невілла знають як скандального телевізійного експерта з невдалою тренерською кар'єрою, проте це ніяк не скасовує досягнень англійця під час його футбольної кар'єри в Манчестер Юнайтед.

Неймовірні 13 чемпіонство та фактично статус незамінного правого захисника МЮ в епоху Сера Алекса Фергюсона. Гарі — це, безперечно, легенда манкуніанців, який всю свою кар'єру провів у рідному клубі та в англійській Прем'єр-лізі, причому дуже успішно.

Лівий захисник: Ешлі Коул

Країна: Англія

Клуби: Арсенал, Челсі

Кількість матчів в АПЛ: 384

Голи: 15

Асисти: 39

Чемпіонства: 3

Уболівальники лондонського Арсеналу зі скрипом зубів та з часткою іронії називають його "Кешлі", але фанати Челсі справедливо можуть вважати Ешлі Коула легендою клубу, якого буквально "вкрав" Жозе Моурінью зі стану "канонірів".

Англієць — один з символів помітного стрибка та прогресу Челсі з приходом великих грошей одного російського олігарха, що виграв на Стемфорд Брідж всі значущі трофеї, включаючи три чемпіонські титули Прем'єр-ліги.

Центральний захисник (1): Ріо Фердінанд

Країна: Англія

Клуби: Вест Гем Юнайтед, Лідс Юнайтед, Манчестер Юнайтед, КПР

Кількість матчів в АПЛ: 503

Голи: 11

Асисти: 8

Чемпіонства: 6

Ріо Фердінанда справедливо можна назвати одним із найкращих захисників не лише Прем'єр-ліги, а й в історії футболу загалом. У Манчестер Юнайтед він був приречений на успіх, а його зв'язка з Відічем і зараз вважається культовою.

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На жаль для фанатів "червоних дияволів", сербського центрбека не буде в нашій збірній, проте Фердінанд тут повинен бути апріорі. Шість чемпіонських титулів за 12 років, лідерські якості, чудова гра в обороні та курування командою – це лише мала частина того, чим нам запам'ятався Фердінанд.

Центральний захисник (2): Джон Террі

Країна: Англія

Клуби: Челсі

Кількість матчів в АПЛ: 492

Голи: 41

Асисти: 16

Чемпіонства: 5

Про цього хлопця можна говорити все, що завгодно за межами футболу, але на полі навряд чи хтось зможе засумніватися у його легендарному статусі.

Найбільша кількість матчів в історії Челсі, культовий капітан лондонців та збірної Англії, ім'я якого просто асоціюється з Прем'єр-лігою та синьою частиною Лондона.

Відразу хочемо зробити ремарку: при виборі нашої символічної збірної ми хотіли зберегти певний баланс, тому наш центр півзахисту не представлений умовно лише трьома плеймейкерами або лише трьома опорними півзахисниками. Ми збирали нашу команду з упором на те, що в реальному футболі вона змогла б бути конкурентоспроможною, проте вас, наші читачі, при виборі півзахисту та атаки ми ніяк обмежувати не будемо.

Центральний півзахисник (1): Патрік Вієйра

Країна: Франція

Клуби: Арсенал, Манчестер Сіті

Кількість матчів в АПЛ: 307

Голи: 31

Асисти: 32

Чемпіонства: 3

Що ж, за оборонні дії у нашій символічній збірній відповідатиме легенда лондонського Арсеналу Патрік Вієйра, який є невід'ємною частиною того самого складу Непереможних сезону-2003/04.

Французький опорник камерунського походження міг на полі абсолютно все, що потрібно сучасному центральному півзахиснику: це і надійна гра в обороні, і вміння при потребі безпосередньо взяти участь в атаці, і лідерські якості, і вражаючі габарити, і футбольний інтелект. Не дивно, що саме в команді Арсена Венгера такий футболіст як Вієйра набув свого легендарного статусу.

Центральний півзахисник (2): Стівен Джеррард

Країна: Англія

Клуби: Ліверпуль

Кількість матчів в АПЛ: 504

Голи: 121

Асисти: 99

Чемпіонства: -

Талісман Ліверпуля протягом багатьох років, який сяяв навіть тоді, коли команда переживала далеко не найкращий період у своїй історії. Фантастичний капітан і блискуча гра в цілому, адже існує мало речей, яких не вмів на полі СтівіДжі, причому робив він все це з неймовірною самовіддачею.

Напевно, лідерський характер — головне, за що люблять та поважають Джеррарда, поряд з його любов'ю та відданістю до Ліверпуля. Так, у нього немає золотої медалі АПЛ, але СтівіДжі – єдиний, кому вона не потрібна, щоб перебувати у нашій символічній збірній.

Центральний півзахисник (3): Френк Лемпард

Країна: Англія

Клуби: Вест Гем Юнайтед, Челсі, Манчестер Сіті

Кількість матчів в АПЛ: 611

Голи: 177

Асисти: 112

Чемпіонства: 3

Серце Челсі. Диспетчер Челсі. Почувши це, ви чудово розумієте, про яку людину йдеться мова. Френк Лемпард продовжує бути найкращим бомбардиром в історії "синіх" і другим за кількістю проведених матчів в історії клубу, поступаючись лише вищезгаданому Джону Террі.

Френкі завжди славився своїм умінням опинитися у потрібному місці та у потрібний час, а також своїм неймовірним баченням поля. Наважимося заявити, що Лемпард був більш сучасним центральним півзахисником на тлі більш прагматичного Джеррарда, але в ідеалі вони чудово мали доповнювати один одного в центрі поля, граючи в одній команді.

Нехай нас пробачить Кевін де Брюйне, який також заслужив бути в символічній збірній, але ми все ж віддамо свою перевагу "англійській класиці".

Нападник (1): Тьєррі Анрі

Країна: Франція

Клуби: Арсенал

Кількість матчів в АПЛ: 258

Голи: 175

Асисти: 80

Чемпіонства: 2

Тьєррі Анрі, як і Патрік Вієйра, є символом лондонського Арсеналу, який, як і раніше, підтримує успіхи клубу і переживає через його невдачі. Але в ДНК французького форварда присутня не лише любов до Арсеналу, а й бомбардирське чуття, яким він радував любителів англійського футболу протягом багатьох років.

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Анрі ніколи не припиняв забивати красиві голи за "канонірів". У сезоні-2001/02 він забив 24 м'ячі, щоб допомогти північним лондонцям виграти титул, а потім забив 24, 30, 25 і 27 разів у кожному з наступних чотирьох сезонів в АПЛ.

Жоден інший гравець ніколи не забивав більше 20 голів у п’яти кампаніях поспіль. У чотирьох з цих випадків Анрі ставав найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги та тричі - найкращим гравцем сезону в Англії. І нехай свій трофей Ліги чемпіонів він виграв із Барселоною, а не з Арсеналом, всі ми чудово знаємо, з яким клубом асоціюється найкращий період у кар'єрі Анрі.

Нападник (2): Алан Ширер

Країна: Англія

Клуби: Блекберн Роверс, Ньюкасл Юнайтед

Кількість матчів в АПЛ: 441

Голи: 260

Асисти: 65

Чемпіонства: 1

Найкращий бомбардир в історії англійської Прем'єр-ліги – і цим все сказано. І більш вражаюче те, що Алан Ширер усіх своїх успіхів досяг не у складах команд, яких прийнято називати представниками "великої шістки".

Ширер — легенда Ньюкасла, і всі свої бомбардирські рекорди він встановив саме у футболці "сорок", тоді свій єдиний трофей Прем'єр-ліги виграв під керівництвом Кенні Далгліша у Блекберн Роверс, який нині навіть не є представником елітного дивізіону Англії.

Алан Ширер – це і є англійська Прем'єр-ліга. Його місце у будь-якій варіації символічної збірної цього турніру є безальтернативним.

Нападник (3): Кріштіану Роналду

Країна: Португалія

Клуби: Манчестер Юнайтед

Кількість матчів в АПЛ: 236

Голи: 103

Асисти: 39

Чемпіонства: 3

Людина, яка абсолютно не потребує представлення. Людина, присутність якої у цій символічній збірній хтось вважатиме спірним рішенням. Людина, яка у будь-якому разі приречена на критику. Але це також людина, яка є одним із найкращих футболістів в історії футболу, а своїх перших вершин він досяг тут, в Англії.

Молодий Кріштіану Роналду був просто чимось феноменальним та чимось новим у футболі. Тоді він ще навіть реалізовував шрафні, а його футбол був не просто забиванням чисельної кількості голів, а справжнім шоу.

З роками стиль Роналду змінився, але навіть у своєму другому забігу в Манчестер Юнайтед у 37 років він був одним із найкращих бомбардирів у сезоні та найкращим – у клубі, перш ніж зі скандалом залишив команду Еріка тен Гага та поїхав догравати у Саудівську Аравію.

Головний тренер: Сер Алекс Фергюсон

Країна: Шотландія

Клуби: Манчестер Юнайтед

Кількість матчів в АПЛ: 810

Перемоги: 528

Нічиї: 168

Поразки: 114

Чемпіонства: 13

За всієї поваги до успіхів Хосепа Гвардіоли та домінування Манчестер Сіті у Прем'єр-лізі в останні роки, тут вибір був між двома легендами в особі Алекса Фергюсона та Арсена Венгера, які цього року стали першими тренерами в історії, яких включили до Зали слави АПЛ.

Тренерське протистояння Фергюсона та Венгера було справді легендарним, але у кількості виграних трофеїв французу з різних причин було важко конкурувати зі своїм шотландським колегою. 13 чемпіонів Сера Алекса Фергюсона — беззаперечний рекорд, та й шотландцю вдалося піти на пенсію на переможній ноті, чого не можна сказати про Месьє Венгера.

Пишіть у коментарі, як на вашу думку має виглядати символічна збірна АПЛ за 30 минулих років.