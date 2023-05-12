Football.ua спільно з партнером проекту Carlsberg представляє до вашої уваги найкращу команду в історії англійської Прем'єр-ліги.
15 серпня 1992 року розпочався перший сезон англійської Прем'єр-ліги. Поточна кампанія вже тридцять перша за ліком, а у минулому році чемпіонат відзначив своє тридцятиріччя зі дня заснування.
Виникнення Прем'єр-ліги є результатом переплетення величезної кількості обставин, трендів і навіть випадковостей. Але в якийсь момент все зійшлося в одній точці, щоб з'явилася найбагатша і найуспішніша футбольна ліга світу.
Через тридцять років багато хто вважає, що це найкраща ліга у світовому футболі. За цей період в елітному дивізіоні Англії встигли пограти багато легендарних футболістів, тому редакція Football.ua вирішила обрати символічну збірну гравців в історії АПЛ. Звичайно ж, ми також пропонуємо нашим читачам вибрати свою команду шляхом голосування, а потім порівняти наші символічні збірні.
При виборі команди ми будемо використовувати найпопулярнішу схему 4-3-3. Не зволікатимемо і представляємо до вашої уваги наш вибір символічної збірної АПЛ з моменту її створення.
Воротар: Петер Шмейхель
Країна: Данія
Клуби: Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Манчестер Сіті
Кількість матчів в АПЛ: 310
"Сухі" матчі: 129
Пропущено голів: 287
Чемпіонства: 5
Петер Шмейхель є найкращим голкіпером в історії АПЛ на нашу думку. За дев'ять років, проведених в Манчестер Юнайтед, він виграв п'ять чемпіонських титулів, включаючи знаменитий требл в 1999 році. Крім того, Шмейхель є першим воротарем, якому вдалося забити за Астон Віллу в АПЛ, проте не це зробило його відомим — насамперед данець був дуже надійний на лінії, зробивши незліченну кількість сейвів.
Донедавна Шмейхель був найкращим за кількістю "сухих" матчів в історії Манчестер Юнайтед, поки цей рекорд не побив Давид Де Хеа цього сезону. Однак за досягненнями загалом іспанець навряд чи може зрівнятися з Петером, який виграв у футболці "червоних дияволів" абсолютно все.
Правий захисник: Гарі Невілл
Країна: Англія
Клуби: Манчестер Юнайтед
Кількість матчів в АПЛ: 398
Голи: 5
Асисти: 34
Чемпіонства: 12
Сьогодні Гарі Невілла знають як скандального телевізійного експерта з невдалою тренерською кар'єрою, проте це ніяк не скасовує досягнень англійця під час його футбольної кар'єри в Манчестер Юнайтед.
Неймовірні 13 чемпіонство та фактично статус незамінного правого захисника МЮ в епоху Сера Алекса Фергюсона. Гарі — це, безперечно, легенда манкуніанців, який всю свою кар'єру провів у рідному клубі та в англійській Прем'єр-лізі, причому дуже успішно.
Лівий захисник: Ешлі Коул
Країна: Англія
Клуби: Арсенал, Челсі
Кількість матчів в АПЛ: 384
Голи: 15
Асисти: 39
Чемпіонства: 3
Уболівальники лондонського Арсеналу зі скрипом зубів та з часткою іронії називають його "Кешлі", але фанати Челсі справедливо можуть вважати Ешлі Коула легендою клубу, якого буквально "вкрав" Жозе Моурінью зі стану "канонірів".
Англієць — один з символів помітного стрибка та прогресу Челсі з приходом великих грошей одного російського олігарха, що виграв на Стемфорд Брідж всі значущі трофеї, включаючи три чемпіонські титули Прем'єр-ліги.
Центральний захисник (1): Ріо Фердінанд
Країна: Англія
Клуби: Вест Гем Юнайтед, Лідс Юнайтед, Манчестер Юнайтед, КПР
Кількість матчів в АПЛ: 503
Голи: 11
Асисти: 8
Чемпіонства: 6
Ріо Фердінанда справедливо можна назвати одним із найкращих захисників не лише Прем'єр-ліги, а й в історії футболу загалом. У Манчестер Юнайтед він був приречений на успіх, а його зв'язка з Відічем і зараз вважається культовою.
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На жаль для фанатів "червоних дияволів", сербського центрбека не буде в нашій збірній, проте Фердінанд тут повинен бути апріорі. Шість чемпіонських титулів за 12 років, лідерські якості, чудова гра в обороні та курування командою – це лише мала частина того, чим нам запам'ятався Фердінанд.
Центральний захисник (2): Джон Террі
Країна: Англія
Клуби: Челсі
Кількість матчів в АПЛ: 492
Голи: 41
Асисти: 16
Чемпіонства: 5
Про цього хлопця можна говорити все, що завгодно за межами футболу, але на полі навряд чи хтось зможе засумніватися у його легендарному статусі.
Найбільша кількість матчів в історії Челсі, культовий капітан лондонців та збірної Англії, ім'я якого просто асоціюється з Прем'єр-лігою та синьою частиною Лондона.
Відразу хочемо зробити ремарку: при виборі нашої символічної збірної ми хотіли зберегти певний баланс, тому наш центр півзахисту не представлений умовно лише трьома плеймейкерами або лише трьома опорними півзахисниками. Ми збирали нашу команду з упором на те, що в реальному футболі вона змогла б бути конкурентоспроможною, проте вас, наші читачі, при виборі півзахисту та атаки ми ніяк обмежувати не будемо.
Центральний півзахисник (1): Патрік Вієйра
Країна: Франція
Клуби: Арсенал, Манчестер Сіті
Кількість матчів в АПЛ: 307
Голи: 31
Асисти: 32
Чемпіонства: 3
Що ж, за оборонні дії у нашій символічній збірній відповідатиме легенда лондонського Арсеналу Патрік Вієйра, який є невід'ємною частиною того самого складу Непереможних сезону-2003/04.
Французький опорник камерунського походження міг на полі абсолютно все, що потрібно сучасному центральному півзахиснику: це і надійна гра в обороні, і вміння при потребі безпосередньо взяти участь в атаці, і лідерські якості, і вражаючі габарити, і футбольний інтелект. Не дивно, що саме в команді Арсена Венгера такий футболіст як Вієйра набув свого легендарного статусу.
Центральний півзахисник (2): Стівен Джеррард
Країна: Англія
Клуби: Ліверпуль
Кількість матчів в АПЛ: 504
Голи: 121
Асисти: 99
Чемпіонства: -
Талісман Ліверпуля протягом багатьох років, який сяяв навіть тоді, коли команда переживала далеко не найкращий період у своїй історії. Фантастичний капітан і блискуча гра в цілому, адже існує мало речей, яких не вмів на полі СтівіДжі, причому робив він все це з неймовірною самовіддачею.
Напевно, лідерський характер — головне, за що люблять та поважають Джеррарда, поряд з його любов'ю та відданістю до Ліверпуля. Так, у нього немає золотої медалі АПЛ, але СтівіДжі – єдиний, кому вона не потрібна, щоб перебувати у нашій символічній збірній.
Центральний півзахисник (3): Френк Лемпард
Країна: Англія
Клуби: Вест Гем Юнайтед, Челсі, Манчестер Сіті
Кількість матчів в АПЛ: 611
Голи: 177
Асисти: 112
Чемпіонства: 3
Серце Челсі. Диспетчер Челсі. Почувши це, ви чудово розумієте, про яку людину йдеться мова. Френк Лемпард продовжує бути найкращим бомбардиром в історії "синіх" і другим за кількістю проведених матчів в історії клубу, поступаючись лише вищезгаданому Джону Террі.
Френкі завжди славився своїм умінням опинитися у потрібному місці та у потрібний час, а також своїм неймовірним баченням поля. Наважимося заявити, що Лемпард був більш сучасним центральним півзахисником на тлі більш прагматичного Джеррарда, але в ідеалі вони чудово мали доповнювати один одного в центрі поля, граючи в одній команді.
Нехай нас пробачить Кевін де Брюйне, який також заслужив бути в символічній збірній, але ми все ж віддамо свою перевагу "англійській класиці".
Нападник (1): Тьєррі Анрі
Країна: Франція
Клуби: Арсенал
Кількість матчів в АПЛ: 258
Голи: 175
Асисти: 80
Чемпіонства: 2
Тьєррі Анрі, як і Патрік Вієйра, є символом лондонського Арсеналу, який, як і раніше, підтримує успіхи клубу і переживає через його невдачі. Але в ДНК французького форварда присутня не лише любов до Арсеналу, а й бомбардирське чуття, яким він радував любителів англійського футболу протягом багатьох років.
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Анрі ніколи не припиняв забивати красиві голи за "канонірів". У сезоні-2001/02 він забив 24 м'ячі, щоб допомогти північним лондонцям виграти титул, а потім забив 24, 30, 25 і 27 разів у кожному з наступних чотирьох сезонів в АПЛ.
Жоден інший гравець ніколи не забивав більше 20 голів у п’яти кампаніях поспіль. У чотирьох з цих випадків Анрі ставав найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги та тричі - найкращим гравцем сезону в Англії. І нехай свій трофей Ліги чемпіонів він виграв із Барселоною, а не з Арсеналом, всі ми чудово знаємо, з яким клубом асоціюється найкращий період у кар'єрі Анрі.
Нападник (2): Алан Ширер
Країна: Англія
Клуби: Блекберн Роверс, Ньюкасл Юнайтед
Кількість матчів в АПЛ: 441
Голи: 260
Асисти: 65
Чемпіонства: 1
Найкращий бомбардир в історії англійської Прем'єр-ліги – і цим все сказано. І більш вражаюче те, що Алан Ширер усіх своїх успіхів досяг не у складах команд, яких прийнято називати представниками "великої шістки".
Ширер — легенда Ньюкасла, і всі свої бомбардирські рекорди він встановив саме у футболці "сорок", тоді свій єдиний трофей Прем'єр-ліги виграв під керівництвом Кенні Далгліша у Блекберн Роверс, який нині навіть не є представником елітного дивізіону Англії.
Алан Ширер – це і є англійська Прем'єр-ліга. Його місце у будь-якій варіації символічної збірної цього турніру є безальтернативним.
Нападник (3): Кріштіану Роналду
Країна: Португалія
Клуби: Манчестер Юнайтед
Кількість матчів в АПЛ: 236
Голи: 103
Асисти: 39
Чемпіонства: 3
Людина, яка абсолютно не потребує представлення. Людина, присутність якої у цій символічній збірній хтось вважатиме спірним рішенням. Людина, яка у будь-якому разі приречена на критику. Але це також людина, яка є одним із найкращих футболістів в історії футболу, а своїх перших вершин він досяг тут, в Англії.
Молодий Кріштіану Роналду був просто чимось феноменальним та чимось новим у футболі. Тоді він ще навіть реалізовував шрафні, а його футбол був не просто забиванням чисельної кількості голів, а справжнім шоу.
З роками стиль Роналду змінився, але навіть у своєму другому забігу в Манчестер Юнайтед у 37 років він був одним із найкращих бомбардирів у сезоні та найкращим – у клубі, перш ніж зі скандалом залишив команду Еріка тен Гага та поїхав догравати у Саудівську Аравію.
Головний тренер: Сер Алекс Фергюсон
Країна: Шотландія
Клуби: Манчестер Юнайтед
Кількість матчів в АПЛ: 810
Перемоги: 528
Нічиї: 168
Поразки: 114
Чемпіонства: 13
За всієї поваги до успіхів Хосепа Гвардіоли та домінування Манчестер Сіті у Прем'єр-лізі в останні роки, тут вибір був між двома легендами в особі Алекса Фергюсона та Арсена Венгера, які цього року стали першими тренерами в історії, яких включили до Зали слави АПЛ.
Тренерське протистояння Фергюсона та Венгера було справді легендарним, але у кількості виграних трофеїв французу з різних причин було важко конкурувати зі своїм шотландським колегою. 13 чемпіонів Сера Алекса Фергюсона — беззаперечний рекорд, та й шотландцю вдалося піти на пенсію на переможній ноті, чого не можна сказати про Месьє Венгера.
Пишіть у коментарі, як на вашу думку має виглядати символічна збірна АПЛ за 30 минулих років.