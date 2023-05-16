Англія

Контракт бельгійського хавбека з "лисицями" спливає наприкінці сезону.

Центральний півзахисник Лестер Сіті Юрі Тілеманс ще минулого літа прийняв рішення змінити клубну прописку на правах вільного агента та не продовжувати угоду зі своєю командою, яка закінчується наприкінці цього сезону.

Проте, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, поки що залишається під питанням те, в якому клубі продовжить кар'єру 26-річний бельгієць.

Стверджується, що Тілеманс зосереджений на останніх іграх цього сезону на фоні ймовірного вильоту Лестера до Чемпіоншипу, а вже потім він готовий розглянути пропозиції та обрати новий клуб.

У поточному сезоні Юрі Тілеманс провів 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив чотири м'ячі та віддав одну результативну передачу.