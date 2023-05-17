Вінгер всерйоз розглядає такий варіант.
ВІЛФРІД ЗАХА, GETTY IMAGES
17 травня 2023, 14:59
Вілфрід Заха може залишитися в Крістал Пелас, повідомляє TalkSport.
За інформацією джерела, 30-річний футболіст серйозно розгляне такий варіант. Його контракт із "склярами" завершується 30 червня цього року.
Пелас готовий зробити Заха найоплачуванішим футболістом в історії клубу, запропонувавши 200 тисяч фунтів на тиждень, а також контракт на чотири роки.
Заха всерйоз розглядає такий варіант і, схоже, готовий підписати нову угоду.
Цього сезону Заха забив 7 м'ячів і віддав 3 гольових у 28 матчах.