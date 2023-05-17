Англія

Вінгер всерйоз розглядає такий варіант.

Вілфрід Заха може залишитися в Крістал Пелас, повідомляє TalkSport.

За інформацією джерела, 30-річний футболіст серйозно розгляне такий варіант. Його контракт із "склярами" завершується 30 червня цього року.

Пелас готовий зробити Заха найоплачуванішим футболістом в історії клубу, запропонувавши 200 тисяч фунтів на тиждень, а також контракт на чотири роки.

Заха всерйоз розглядає такий варіант і, схоже, готовий підписати нову угоду.

Цього сезону Заха забив 7 м'ячів і віддав 3 гольових у 28 матчах.