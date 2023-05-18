Англія

Чемпіонат Англії пропонує вибрати найкращого гравця цієї кампанії серед молоді.

Офіційний сайт чемпіонату Англії продовжує голосування за звання найкращого молодого гравця сезону.

Серед кандидатів захисник Ньюкасла Свен Ботманн та його колега з лінії нападу Александр Ісак, одні із лідерів симпатичного колективу Брайтона Мойзес Кайседо та Алексіс Мак Аллістер, представники Арсеналу Габріель Мартінеллі, Мартін Едегор та Букайо Сака, й, звісно, Ерлінг Голанд.

Голосування продовжиться до ранку понеділка.