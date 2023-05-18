Англія

Ситуація з англійцем продовжує набирати обертів.

ФА звернеться до ФІФА з проханням зробити восьмимісячну дискваліфікацію Айвена Тоуні з футболу загальносвітовою санкцією, повідомляє Sky Sports News.

Це означає, що нападник Брентфорда, якого в середу дискваліфікували до 16 січня 2024 року та оштрафували на 50 000 фунтів стерлінгів після того, як він зізнався у 232 порушеннях правил ставок Футбольної асоціації Англії, не зможе перейти в оренду в іноземний клуб, поки він відбуває покарання.

Ця ідея була висунута як можлива, коли стало зрозуміло, що санкція, встановлена ​​незалежною комісією, але виконана ФА, стосується лише англійського футболу.

Sky Sports News повідомили, що оскільки будь-яка оренда або перехід до іноземного клубу вимагає від ФА передати реєстрацію гравця, як тільки Брентфорд гіпотетично подав заявку на це, ФА повідомить клубу-покупця та ФІФА про те, що Тоуні підлягає забороні в Англії.

Тоді стандартна процедура ФІФА полягала б у перегляді того, що зроблено ФА, шляхом створення власного дисциплінарного комітету для обговорення деталей, але немає очевидного прецеденту, коли ФІФА не схвалила всесвітню заборону за таких обставин, як ця.

І Кіран Тріппьєр, і Деніел Старрідж, наприклад, грали за кордоном у той час, коли на них було накладено санкції за порушення правил ставок в Англії.

У 2020 році Старріджу довелося негайно розірвати контракт із Трабзонспором. Так само Тріппьєр пропустив 10 тижнів футболу з Атлетіко на початку 2021 року.

Відсторонення Тоні почне діяти негайно, тобто він пропустить крайні дві гри Брентфорда в сезоні — проти Тоттенгема в суботу та вдома проти Манчестер Сіті в завершальний ігровий день. Йому не дозволять тренуватися з одноклубниками з Брентфорда до 17 вересня.

Форвард збірної Англії, який забив 21 гол у 35 матчах за Брентфорд цього сезону, має право оскаржити покарання.

У заяві Брентфорд сказав, що вони "очікують публікації письмових причин незалежної регуляторної комісії. Ми переглянемо їх, перш ніж розглядати наші наступні кроки".

Пізніше Тоуні опублікував у соціальних мережах повідомлення про те, що він "розчарований" забороною, але не буде коментувати, доки не буде опубліковано письмові причини.