Ситуація з англійцем продовжує набирати обертів.
Айвен Тоуні - Getty Images
18 травня 2023, 17:30
ФА звернеться до ФІФА з проханням зробити восьмимісячну дискваліфікацію Айвена Тоуні з футболу загальносвітовою санкцією, повідомляє Sky Sports News.
Це означає, що нападник Брентфорда, якого в середу дискваліфікували до 16 січня 2024 року та оштрафували на 50 000 фунтів стерлінгів після того, як він зізнався у 232 порушеннях правил ставок Футбольної асоціації Англії, не зможе перейти в оренду в іноземний клуб, поки він відбуває покарання.
Ця ідея була висунута як можлива, коли стало зрозуміло, що санкція, встановлена незалежною комісією, але виконана ФА, стосується лише англійського футболу.
Sky Sports News повідомили, що оскільки будь-яка оренда або перехід до іноземного клубу вимагає від ФА передати реєстрацію гравця, як тільки Брентфорд гіпотетично подав заявку на це, ФА повідомить клубу-покупця та ФІФА про те, що Тоуні підлягає забороні в Англії.
Тоді стандартна процедура ФІФА полягала б у перегляді того, що зроблено ФА, шляхом створення власного дисциплінарного комітету для обговорення деталей, але немає очевидного прецеденту, коли ФІФА не схвалила всесвітню заборону за таких обставин, як ця.
І Кіран Тріппьєр, і Деніел Старрідж, наприклад, грали за кордоном у той час, коли на них було накладено санкції за порушення правил ставок в Англії.
У 2020 році Старріджу довелося негайно розірвати контракт із Трабзонспором. Так само Тріппьєр пропустив 10 тижнів футболу з Атлетіко на початку 2021 року.
Відсторонення Тоні почне діяти негайно, тобто він пропустить крайні дві гри Брентфорда в сезоні — проти Тоттенгема в суботу та вдома проти Манчестер Сіті в завершальний ігровий день. Йому не дозволять тренуватися з одноклубниками з Брентфорда до 17 вересня.
Форвард збірної Англії, який забив 21 гол у 35 матчах за Брентфорд цього сезону, має право оскаржити покарання.
У заяві Брентфорд сказав, що вони "очікують публікації письмових причин незалежної регуляторної комісії. Ми переглянемо їх, перш ніж розглядати наші наступні кроки".
Пізніше Тоуні опублікував у соціальних мережах повідомлення про те, що він "розчарований" забороною, але не буде коментувати, доки не буде опубліковано письмові причини.