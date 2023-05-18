Англія

"Сороки" відправили у ворота супротивника чотири м'ячі, пропустивши лише раз.

Ньюкасл в рамках перенесеного поєдинку двадцять п'ятого тура елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Брайтон.

Команда Гау відкрила рахунок завдяки автоголу Ундава в середині першого тайму, а вже в компенсований до половини час подвоїла перевагу зусиллями Берна.

Той же Ундав відквитав один м'яч на початку другого тайму, проте на більше підопічних Роберто Де Дзербі не вистачило.

Ньюкасл Юнайтед — Брайтон 4:1

Голи: Ундав, 22 (автогол), Берн, 45+4, Вілсон, 90, Гімараес, 90+1 — Ундав, 51

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр (Манкільо 90+5), Шер, Ботман, Берн – Жоелінтон (Таргетт 90+5), Гімарайнс, Віллок (Андерсон 61) – Альмірон (Сен-Максімен 90+4), Вілсон, Ісак (Гордон 90+4)

Брайтон: Стіл – Еступіньян, Данк, ван Геке, Кайседо – ҐГлмор (Мак Аллістер 56), Гросс (Оффіа 69) – Мітома, Ундав (Пеуп'єн 85), Буонанотте (Енсісо 56) – Велбек (Фергюсон 56)