Англія

Фахівець ще не став до керма клубу, проте вже має вплив на кадрові резерви.

Лондонський Челсі перебуває на заключній стадії перемовин із аргентинським фахівцем Маурісіо Почеттіно, який найближчим часом має обійняти посаду головного тренера "пенсіонерів" та розпочати підготовку до наступного сезону.

Утім, відсутність контракту з клубом жодним чином не впливає на можливість майбутнього керманича будувати плани щодо кадрового потенціалу команди.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Почеттіно вже окреслив перелік із, як мінімум, десяти гравців поточного складу "синіх", яких він не бачить у своєму проєкті.

Ідеться про нападників Крістіана Пулішича, П’єра-Емеріка Обамеянга, Хакіма Зієша, захисників Етана Ампаду, Рахмана Баба, Маланга Сара, півзахисників Рубена Лофтуса-Чіка, Каллума Гадсона-Одої, Матео Ковачича та воротаря Едуара Менді.

Доля кожного з вищеназваних виконавців буде вирішуватись найближчими тижнями.