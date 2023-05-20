Англія

Команда Томаса Франка здобула перемогу завдяки дублю Мбемо та голу Вісса.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекало лондонське дербі між Тоттенгемом та Брентфордом, яке пройшло на домашній арені "шпор".

Команди пішли на перерву за мінімальної переваги в рахунку на користь господарів поля, що стало можливим завдяки ранньому голу Гаррі Кейна, проте згодом Тоттенгему це ніяк не допомогло з погляду підсумкового результату.

У другій половині зустрічі Брентфорд зумів повернутися в гру та забити у ворота команди Раяна Мейсона аж три м'ячі — дубль на свій рахунок записав Браян Мбемо, а крапку в цьому протистоянні поставив Йоан Вісса — 3:1.

Завдяки цій перемозі Брентфорд опинився в одному пункті від сьомого місця Тоттенгема, яке дозволяє виступити в єврокубках наступного сезону, проте Астон Вілла має можливість випередити "шпор" у разі успіху у своєму матчі проти Ліверпуля.

Тоттенгем — Брентфорд 1:3

Голи: Кейн, 8 — Мбемо, 50, 62, Вісса, 88

Тоттенгем: Форстер – Емерсон (Порро 75), Санчес, Лангле, Девіс (Перішич 85) – Данджума (Моура 66), Біссума, Скіпп, Сон – Кулушевські (Рішарлісон 75), Кейн

Брентфорд: Рая – Генрі, Мі, Піннок, Хікі (Расмуссен 90) – Єнсен (Баптіст 72), Янельт, Оньєка (Дамсгор 46) – Шаде (Йоргенсен 68), Вісса (Дасілва 89), Мбемо

Попередження: Біссума – Генрі