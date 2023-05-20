Англія

Команда Унаї Емері змогла засмутила своєю перемогою Тоттенгем, який опустився на восьму сходинку.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав на своєму полі Астон Віллу — для обох команд результат був дуже важливий з точки зору того, що вони борються за зону єврокубків.

Підопічні Юргена Клоппа не програвали на Енфілді в АПЛ протягом 11 поєдинків поспіль, проте цю вражаючу домашню серію мерсисайдців майже не перервав колектив Унаї Емері в сьогоднішньому матчі.

Астон Вілла лідирувала в рахунку завдяки голу Джейкоба Ремзі аж до 89-ї хвилини, поки Ліверпулю дивом не вдалося зрівняти рахунок завдяки голу Роберто Фірміно.

У разі поразки мерсисайдці втратили б шанси на потрапляння до топ-4 таблиці АПЛ, але за рахунок цієї нічиєї мінімальні шанси все-таки залишаються. Астон Вілла, у свою чергу, піднялася на сьоме місце, а Тоттенгема поки що вилетів із єврокубкової зони.

Ліверпуль – Астон Вілла 1:1

Голи: Фірміно 89 – Ремзі 27

На 22-й хвилині Воткінс не реалізував пенальті (повз воріт)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас 72) – Хендерсон (Мілнер 72), Фабіньо (Елліотт 81), Джонс (Жота 63) – Салах, Гакпо, Діас (Фірміно 72)

Астон Вілла: Мартінес – Дінь (Морено 53, Буендіа 65), Міннз, Конса, Кеш – Ремзі, Дуглас Луїс (Дендокер 87), Камара, Макнінн – Бейлі (Янн 53), Воткінс (Дюран 87)

Попередження: Конате 21, Александер-Арнольд 66, Фабіньо 80 – Мінгз 45, Дінь 53, Мартінес 77, Янг 90+1, Конса 90+6