Англія

"Чайки" зіграють у Лізі Європи, гарантувавши собі шосте місце у турнірній таблиці АПЛ.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон приймав на своєму полі Саутгемптон, який ще минулого туру гарантував собі виліт до Чемпіоншипу.

"Чайки", які вели активну боротьбу за потрапляння до Ліги Європи, здобули очікувану перемогу над останньою командою турнірної таблиці АПЛ.

Дублем відзначився Еван Фергюсон, а крапку у протистоянні поставив Паскаль Гросс. Єдиним голом за "святих" відзначився Мохамед Ельюнуссі.

Завдяки цій перемозі Брайтон на чолі з Роберто Де Дзербі гарантував собі шосте місце у турнірній таблиці та виступить у наступному сезоні у Лізі Європи.

Брайтон - Саутгемптон 3:1

Голи: Фергюсон, 29, 40, Гросс, 69 — Ельюнуссі, 58

Брайтон: Стіл – Велтман (Ундав 74), Колвілл (ван Гекке 89), Данк, Еступіньян – Ґросс, Кайседо – Енсісо (Буонанотте 46), Мак Аллістер, Мітома (Ґілмор 88) – Ферґюсон (Велбек 65)

Саутгемптон: Маккарті – Вокер-Пітерс, Лянко, Беднарек, Брі (Лівраменто 77) – Арібо (Баллард 71), Лавія (Дойл 84), Ворд-Прауз, Ельюнуссі (Сулемана 71) – Алькарас (Стюарт Армстронґ 70), Волкотт

Попередження: Велтман 72, Буонанотте 90+3 – Беднарек 14, Алькарас 34, Ельюнуссі 43, Ворд-Прауз 64, Брі 67