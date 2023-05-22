Англія

"Лісники" мають намір зберегти голкіпера.

Ноттінгем Форест хоче викупити Діна Гендерсона, повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, Форест готовий заплатити до 30 мільйонів фунтів МЮ за трансфер воротаря. Гендерсону повідомили про наміри клубу після того, як він гарантував собі місце в АПЛ наступного сезону.

Наголошується, що підписання Кейлора Наваса спочатку розглядалося як варіант на короткострокову перспективу.

Цей сезон Гендерсон проводив за Ноттінгем на правах оренди.

У поточному сезоні АПЛ Гендерсон провів 18 матчів та пропустив 31 гол.