Англія

Портал оцінив виступи українця цього сезону.

Портал FourFourTwo опублікував список 25 найкращих футболістів цього сезону в англійській Прем'єр-лізі.

Український футболіст опинився на шістнадцятому місці за версією видання.

ТОП-10 найкращих гравців за версією FourFourTwo:

1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті);

2. Мартін Едегор (Арсенал);

3. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед);

4. Гаррі Кейн (Тоттенгем);

5. Букайо Сака (Арсенал);

6. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);

7. Каземіро (Манчестер Юнайтед);

8. Бруно Гімараеш (Ньюкасл);

9. Джек Гріліш (Манчестер Сіті);

10. Габріел Мартінеллі (Арсенал).

Щодо Олександра Зінченка, то видання так прокоментувало попадання українця до списку найкращих гравців поточного сезону АПЛ:

"У футболі рідко буває так, щоб 26-річного футболіста підписували за його лідерські якості, але Зінченко — ветеран серед молодої лінії оборони Арсеналу — відплатив Артеті за віру і одразу почав виправдовувати інвестовані в його трансфер 32 мільйони фунтів. Українець дуже розумний у позиційній грі, а його зміщення до центру з позиції лівого захисника допомогли наново розкритися Граніту Джаці.

А ви знали? Зінченко не лише заснував благодійну організацію з Андрієм Шевченком та бере активну участь у її діяльності, а й допоміг українським біженцям тренуватися в академії Манчестер Сіті".

Зазначимо, що в цьому сезоні Олександр Зінченко провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився голом та двома асистами.