Портал оцінив виступи українця цього сезону.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
23 травня 2023, 13:39
Портал FourFourTwo опублікував список 25 найкращих футболістів цього сезону в англійській Прем'єр-лізі.
Український футболіст опинився на шістнадцятому місці за версією видання.
ТОП-10 найкращих гравців за версією FourFourTwo:
1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті);
2. Мартін Едегор (Арсенал);
3. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед);
4. Гаррі Кейн (Тоттенгем);
5. Букайо Сака (Арсенал);
6. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);
7. Каземіро (Манчестер Юнайтед);
8. Бруно Гімараеш (Ньюкасл);
9. Джек Гріліш (Манчестер Сіті);
10. Габріел Мартінеллі (Арсенал).
Щодо Олександра Зінченка, то видання так прокоментувало попадання українця до списку найкращих гравців поточного сезону АПЛ:
"У футболі рідко буває так, щоб 26-річного футболіста підписували за його лідерські якості, але Зінченко — ветеран серед молодої лінії оборони Арсеналу — відплатив Артеті за віру і одразу почав виправдовувати інвестовані в його трансфер 32 мільйони фунтів. Українець дуже розумний у позиційній грі, а його зміщення до центру з позиції лівого захисника допомогли наново розкритися Граніту Джаці.
А ви знали? Зінченко не лише заснував благодійну організацію з Андрієм Шевченком та бере активну участь у її діяльності, а й допоміг українським біженцям тренуватися в академії Манчестер Сіті".
Зазначимо, що в цьому сезоні Олександр Зінченко провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився голом та двома асистами.