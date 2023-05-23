Англія

Футболіст підписав довгострокову угоду.

Арсенал оголосив про продовження контракту з Букайо Сака, повідомив офіційний сайт "канонірів".

Прес-служба не уточнила термін дії угоди, проте британські видання, зокрема Sky Sports, повідомляють, що нова угода розрахована до літа 2027 року.

"Від академії Арсеналу до основної команди!

Настав час наступного розділу", – написав офіційний Twitter-аккаунт Арсеналу.

Цього сезону Сака провів 37 матчів у чемпіонаті Англії: на його рахунку 13 голів та 11 асистів.