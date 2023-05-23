Англія

Іспанський фахівець похвалив італійського наставника.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відзначив роботу наставника Брайтона Роберто Де Дзербі.

"Роберто Де Дзербі є одним із найвпливовіших менеджерів за останні 20 років. Він унікальний. Коли він прибув, я думав, що він матиме великий вплив, але я не очікував, що він зробить це за такий короткий час. Він набагато краще, ніж я думав.

Брайтон створює в середньому 20-25 моментів за гру. Вони монополізують м'яч у такий спосіб, якого давно не бачили. Задіяні всі – воротар як опорний хавбек.

Дві команди, з якими ми повинні зіграти в Прем'єр-лізі, Брайтон і Брентфорд, заслуговують нашої уваги і нашої честі... Ми повинні повністю зосередитися під час цих двох ігор. Це дві дійсно хороші команди, і ми повинні це зробити", — наводить слова Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.

Матч Брайтон – Манчестер Сіті пройде 24 травня о 22:00.