Англія

Football.ua представляє до вашої уваги головні інтриги напередодні завершення сезону-2022/23 у чемпіонаті Англії.

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги підходить до свого логічного завершення. На деякі питання, як щодо володаря чемпіонського титулу, ми вже отримали відповідь, а на деякі з цих питаннь ми отримаємо відповіді вже безпосередньо в останніх матчах кампанії.

Пропонуємо до вашої уваги ознайомитись із головними інтригами Прем'єр-ліги напередодні останнього туру.

Чи потрапить Ліверпуль до Ліги чемпіонів?

Насправді, відповідь на це питання ми можемо отримати ще до старту 38 туру АПЛ, а саме у перенесеному матчі 32 туру між Манчестер Юнайтед і Челсі, який відбудеться 25 травня.

Шанси на фініш Ліверпуля в топ-4 турнірної таблиці вкрай малі, оскільки "червоним дияволам" достатньо набрати всього одне очко у своїх двох матчах сезону Прем'єр-ліги проти Челсі та Фулгема, щоб гарантувати собі виступи у Лізі чемпіонів.

З величезною часткою ймовірності команда Юргена Клоппа виступить у наступній кампанії у груповому етапі Ліги Європи разом з Брайтоном, незважаючи на те, що в заключному турі Ліверпулю протистоятиме остання команда чемпіонату в особі Саутгемптона, а календар матчів МЮ виглядає більш непростим.

Прогноз Football.ua: Ліверпуль фінішує у зоні Ліги Європи

Астон Вілла, Тоттенгем чи Брентфорд: хто зіграє у Лізі конференцій?

Тоттенгем досить непогано починав сезон з точки зору результатів, певний період часу йшов і боровся за місце в топ-4 таблиці, але після звільнення Антоніо Конте все остаточно посипалося, а команда зараз ризикує залишитися без єврокубків наступного сезону.

Максимум на що можуть претендувати "шпори" перед останнім туром – це сьоме місце, яке дозволяє зіграти у Лізі конференцій. І, задля справедливості, клуб з Північного Лондона тут аж ніяк не виглядає фаворитом, незважаючи на те, що команді у своєму останньому поєдинку сезону доведеться зустрітися з досить слабким, але мотивованим Лідсом.

Зараз Унаї Емері має великі шанси на те, щоб подарувати Астон Віллі довгоочікуване місце у єврокубках. Бірмінгемці перебувають у непоганій формі, готові зіграти прагматично, де цього вимагає ситуація, і загалом уже зараз мають невелику перевагу над прямими конкурентами у кількості набраних очок. Суперником же Астон Вілли в останньому турі стане сильний Брайтон, але який уже не має якоїсь турнірної мотивації. "Чайки" вже гарантували собі місце у Лізі Європи, що може зіграти на руку команді Унаї Емері.

Не можна в даному моменті ігнорувати і міцний Брентфорд, який готовий застрибнути в останній вагон і вкрасти сьоме місце у своїх конкурентів. Нехай Манчестер Сіті в суперниках на останній тур не вводить вас в оману: по-перше, "містяни" вже чемпіони і не мають турнірної мотивації, а по-друге, Брентфорд у першому колі вже обігравав Ман Сіті, коли у тих ця мотивація була. Зрозуміло, що "бджолам" доведеться повторити свій подвиг і обіграти чемпіона, а також сподіватися на втрату очок Астон Вілли та Тоттенгема. Проте шанси команди Томаса Франка на успіх ми оцінили б навіть вище, ніж у тих же "шпор".

Прогноз Football.ua: Астон Вілла фінішує сьомою та зіграє в Лізі конференцій

Евертон, Лідс чи Лестер: то приєднається до Саутгемптона і вилетить до Чемпіоншипу?

Не все ще зрозуміло і в нижній частині турнірної таблиці, де за останнє місце під сонцем боротимуться Евертон, Лестер Сіті та Лідс Юнайтед. І тут, на нашу думку, "іриски" є явними фаворитами не лише через поточну перевагу в кількості набраних очок чи через присутность у команді українця в особі Віталія Миколенка.

В останньому матчі сезону Евертон зустрінеться на Гудісон Парк з Борнмутом, який уже гарантував собі збереження місця в еліті англійського футболу кілька турів тому, а ось суперники прямих конкурентів на папері виглядають міцнішими.

Лідс прийме на своєму полі Тоттенгем, який також в останньому турі боротиметься за потрапляння в єврокубки. Лестер же зіграє з Вест Гемом, який є фіналістом цього сезону Ліги конференцій. Зрозуміло, що кожен із борців за виживання гратиме на перемогу, але тут усі карти в руках у Евертона.

Прогноз Football.ua: Евертон врятується, а Лідс та Лестер вирушать до Чемпіоншипу