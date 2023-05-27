Англія

Керманич Манчестер Сіті розповів про плани команди на завершення сезону.

Англійський Манчестер Сіті крок за кроком намагається наблизитись до треблу за підсумками поточного сезону — виграти Прем’єр-лігу, що вже зробили "містяни", Кубок Англії, де команда зіграє проти Манчестер Юнайтед на Вемблі, а також здобути Кубок чемпіонів за підсумком дуелі проти міланського Інтера.

Головного тренера команди Хосепа Гвардіолу журналісти розпитали щодо його очікувань від найближчого періоду.

"Можу сказати, що минулого тижня переглядав певні матеріали стосовно Інтера, але на цьому не дивився ще жодного. Наразі я та моя команда більше зосереджені на дербі проти Юнайтед у Кубку.

Я дивився їхню гру проти Челсі наживо й після того почав детально переглядати повтори та вивчати те, що вони робили на полі в тій грі. Усе це для того, щоб підготуватись до матчу й подивитись, яким гравцям буде краще зіграти.

Із мого досвіду, найкращий спосіб зіграти у фіналі — це сконцентрувати якомога більше часу робочого часу усім колективом. Навіть наші фізіотерапевти та кухарі повинні працювати на перемогу.

Вони й без того перебувають при справі по 10 годин на добу останніми тижнями, бо це дуже напружений відтинок сезону.

Саме тому я кажу їм решту часу йти гуляти з сім’ями, грати в гольф, сходити на вечерю до ресторану, робити все, що вони хочуть.

У мене є окремий план щодо гри проти Юнайтед і окремий — для Інтера. Ви повинні підготуватись до цих матчів по-різному. Я повинен побачити, скільки гравців у мене буде в наявності і чи будуть вони у формі.

Після вчорашнього перегляду гри Юнайтед я був справді вражений. Звичайно, я буду залишатись обережним, але після вчорашнього дня та останніх матчів я вважаю, що ми маємо підготуватись ще більш ретельно.

Требл. Таке буває раз у житті: виграти Прем’єр-лігу за три гри до кінця сезону, а потім зіграти в двох фіналах. Ми повинні розслабитись, повеселитись і зробити все можливе для перемоги. Ніхто не може запевнити нас, що ми колись знову опинимося в такому становищі в майбутньому", — заявив іспанський фахівець.

Найближчий матч Манчестер Сіті проведе в гостях у Брентфорда 28 травня, о 18:30.